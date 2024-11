Schiacciato dal camion, imprenditore muore sotto gli occhi del figlio 

Schiacciato da un camion davanti alla sua azienda di autotrasporti, sotto gli occhi del figlio e di un operaio. È morto così Emilio Pusceddu, 56 anni, ieri mattina a Sardara. L’uomo stava caricando un tir in partenza per raggiungere il porto di Cagliari alla volta del continente, quando uno dei camion in sosta sulla strada davanti all’azienda – forse perché il freno a mano ha ceduto o non era stato azionato – si è mosso e lo ha travolto trascinandolo contro un altro mezzo. Il 56enne era il titolare della Pusceddu trasporti srl che da qualche tempo era stata trasferita da Villanovaforru nella zona artigianale della cittadina termale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Villacidro, guidati dal maggiore Francesco Capula, lo Spresal di Cagliari e i sanitari dell’elisoccorso di Areus: i medici del 118 non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Il dolore

La tragedia ha fatto subito il giro a Sardara e Villanovaforru, due paese distrutti dal dolore. Pusceddu era molto conosciuto, non solo nell’Isola ma nel resto d’Italia. Aveva ereditato la piccola azienda del padre, realizzata a Villanovaforru, poi ingrandita al punto da avere necessità di uno spazio ampio e più centrale per gli spostamenti. La scelta cadde su Sardara, nell’area degli insediamenti produttivi, confinante con l’ex tracciato della 131. E proprio qui, in una mattina d’estate prestata all’autunno, è svanito per sempre il sogno di fare sempre meglio per i suoi figli Angelo, Alessia, e Giada e per la moglie Maria Cristina Ibba. Sul posto non solo le forze dell’ordine ma anche tantissimi amici. Lacrime, commozione, tristezza, dolore, rabbia. «Era un grande lavoratore. Gentile, disponibile e generoso», è il ricordo di Manuela Vaccaro di Sardara, titolare di un’azienda vicina. Un amico di Villanovaforru, Maurizio Serra, dice: «Instancabile non solo nel lavoro ma anche nel sociale. In prima linea a dare una mano. Faceva parte della Confraternita, ad aprire il corteo con il crocifisso c’era sempre».

Commosso il ricordo del sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis: «Un gradissimo lavoratore, un’impresa che ha concorrenti e dà lavoro. Generoso, non negava mai un aiuto, un favore a chi ne aveva bisogno. Passionale, sanguigno, pieno di carica vitale, inarrestabile. Per il paese una grande perdita». E il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca: «Conosciuto e apprezzato imprenditore, la comunità è orgogliosa di averlo avuto ospite nella nostra zona artigianale. Sono stato sul posto e ho constatato l’affetto e la stima di tante persone nei sui confronti. A nome dell’amministrazione comunale e della comunità tutta formulo le più sentite condoglianze alla famiglia, ci stringiamo a loro in questo momento di così grande dolore».

La Cisl

«Prosegue senza sosta la strage di morti sul lavoro in Sardegna: è arrivato il momento, per istituzioni e imprese, di rendere operativo il protocollo sulla sicurezza, il “Patto di Buggerru”, siglato dalle organizzazioni sindacali e dalla presidente della Regione il 4 settembre», scrivono Claudia Camedda della Fit Cisl e Loredana Zuddas della Cisl del Medio Campidano.

I funerali oggi alle 14 nella parrocchia di San Francesco d'Assisi a Villanovaforru.

