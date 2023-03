Schiacciato da una montagna di terra 

Era impegnato nei lavori di scavo per allestire la nuova condotta idrica a Torre di Barì. All’improvviso Donato Orrù, 35 anni, imprenditore edile di Villagrande, è rimasto schiacciato sotto le paratie di contenimento all’interno dello stesso scavo. Subito soccorso dai suoi colleghi di lavoro, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo dell’elicottero dell’Areus. Le condizioni sono gravi. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco di Lanusei e gli ispettori dello Spresal dell’Asl Ogliastra ai quali spetta il compito di verificare che nell’azienda siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

L’incidente

L’impresa Orrù si era aggiudicata il lavoro di rinnovamento della condotta idrica nella marina di Bari Sardo. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, accaduto intorno alle 11.30 di ieri, Orrù e i suoi collaboratori stavano lavorando in uno scavo. A un certo punto, per cause tutte da accertare, le paratie di contenimento della terra sarebbero piombate addosso all’impresario che è rimasto schiacciato. Gli operai e altre persone si sono dati da fare per estrarre l’imprenditore dalla trappola (terra e pannelli in legno per armatura) e hanno chiamato i soccorsi. Quando è arrivato il personale dell’ambulanza le condizioni di Orrù erano critiche al punto da suggerire loro a richiedere l’intervento dell’elicottero alla centrale operativa. In uno sterrato a poca distanza dal luogo dell’incidente è atterrato il velivolo decollato dalla base di Alghero la cui équipè, dopo aver stabilizzato il paziente, che a un certo per alcuni istanti ha perso i sensi, lo ha accompagnato al Brotzu. Qui il personale sanitario lo ha sottoposto a un primo accertamento strumentale e subito trasferito in Rianimazione. Ha riportato varie lesioni, tra cui traumi cranico e toracico. I medici valutano anche l’opportunità di sottoporre il paziente a un intervento chirurgico.

Il precedente

Il 22 maggio 2011 Donato Orrù era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale sulla strada provinciale Tortolì-Villagrande, all’altezza di Tricarai. Su una Volkswagen Golf, che era piombata su una quercia a bordo della carreggiata, viaggiavano cinque ragazzi, tra i quali Donato Orrù. Il conducente, Massimiliano Scudu, che aveva 25 anni, aveva perso la vita, mentre i quattro amici erano rimasti feriti. Orrù, che all’epoca aveva 23 anni, era finito in Rianimazione per fratture alle gambe, un forte trauma facciale e toracico. Dopo qualche tempo si era ripreso ed è tornato alla vita normale, concentrandosi sul lavoro nel settore dell’edilizia avviando un’attività in proprio.