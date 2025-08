Schiacciati nell’ambulanza sull’A1 

Arezzo. Tragico tamponamento sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Arezzo e Valdarno, all'altezza di Levanella, in direzione nord. Uno scontro violentissimo che ha coinvolto un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti e altri veicoli. Il bilancio è terribile: tre morti e quindici feriti.

Autostrada bloccata

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 e ha praticamente diviso in due l'Italia per molte ore: la carreggiata in direzione sud è stata riaperta alle 15.30 mentre quella verso Milano, dove si è verificato l'incidente, ha riaperto dopo 8 ore. L'ambulanza stava effettuando un trasferimento sanitario e si trovava in coda per il traffico intenso, quando è stata tamponata violentemente da un autoarticolato che non si è reso conto del rallentamento.

L'urto ha spinto il mezzo sanitario contro il tir che lo precedeva, schiacciandolo completamente. A bordo dell'ambulanza si trovavano tre persone: due operatori sanitari, il 56enne Gianni Trappolini e la 23enne Giulia Santoni e il paziente, Franco Lovari, pensionato di 75 anni, tutti residenti in Valdarno, morti sul colpo.

I soccorsi sono intervenuti subito e in forze, con ambulanze del 118, varie squadre dei vigili del fuoco, Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. L'autostrada è rimasta chiusa per la rimozione dei veicoli e i rilievi. Si sono formate code di diversi chilometri in entrambe le direzioni, con gravi disagi alla circolazione e ripercussioni anche per la viabilità ordinaria, in Valdarno e anche nel Senese, dove è stato dirottato il traffico autostradale a seguito dell'istituzione di uscite obbligatorie ad Arezzo e Valdarno.

Centinaia di automobilisti, inoltre, sono rimasti bloccati per ore nel tratto interessato dall'incidente, dove si è formata una coda di 5 chilometri, e solo in serata sono riusciti ad abbandonare l'autostrada.

Grave il conducente

Tra i mezzi coinvolti, oltre all'ambulanza e ai due tir, anche tre auto, di cui una con una roulotte, e un bus, coinvolto marginalmente. Il bilancio provvisorio parla di 15 persone ferite, di cui uno in codice rosso, il 57enne autista del tir che ha urtato l'ambulanza, portato con l'elisoccorso al policlinico di Careggi a Firenze. Altri quattro feriti sono stati ricoverati in codice giallo, e dieci in codice verde. Il disaster manager del San Donato di Arezzo Luca Pancioni ha ringraziato i vigili del fuoco e tutti i soccorritori: «Un plauso particolare» alla polizia stradale di Arezzo, per «un lavoro incredibile, sia operativo che umano».

Le cause dell'incidente sono all'esame della polizia stradale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sta ascoltando i testimoni. Il conducente del camion che ha tamponato l'ambulanza sarà sottoposto a test alcolemici e tossicologici. I poliziotti esamineranno anche le scatole nere dei veicoli industriali coinvolti per chiarire dinamica e responsabilità. Secondo una prima ipotesi, il tir potrebbe non aver rallentato in tempo a causa della velocità sostenuta o per una distrazione o malore del conducente. Non si esclude nemmeno un malfunzionamento tecnico o un colpo di sonno. L'autopsia sulle vittime verrà disposta nelle prossime ore.

