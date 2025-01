Schiacciasassi Torres 

Milan Futuro 1

Torres 5

Milan Futuro (4-3-3) : Nava; Bozzolan, Coubis, Minotti, Magni (1’ st Malaspina); Traore (30’ pt Hodzic), Sandri (1’ st D’Alessio), Stalmach (35’ st Gala); Sia (27’ st Ibrahimovic), Magrassi, Fall. In panchina Pittarella, Raveyre, Longo, Dutu. Allenatore Bonera.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante (29’ st Coccolo); Zecca, Brentan (29’ st Casini), Giorico, Guiebre (16’ st Liviero); Mastinu (16’ st Nanni), Varela (39’ st Fois); Fischnaller. In panchina Petriccione, Dametto, Diakite, Zambataro, Fabriani, Fiori. Allenatore Greco.

Arbitro : Vingo di Pisa.

Reti : pt 7’ Fischnaller, 8’ Varela, 14’ Brentan, 32’ Mastinu; st 41’ Magrassi, 48’ Casini.

Note : recupero 2’ pt-3’ st.

Milano. Un quarto d’ora paradisiaco e la Torres spedisce all'inferno il giovane Diavolo. A Solbiate Arno finisce 5-1 e la squadra sassarese sale sul terzo gradino del podio grazie ai migliori scontri diretti col Pescara. La gara contro il Milan Futuro è durata un quarto d’ora, giusto il tempo di segnare tre reti con Fischnaller, Varela e Brentan. Certo l’Under 23 rossonera si è presentata senza Camarda, Jimenez e Omorogbe impegnati sabato contro il Cagliari e pure senza Bartesaghi e un altro paio di giovani interessanti. Nulla toglie però all’avvio strepitoso per rapidità e capacità di verticalizzazione dei rossoblù, apparsi a proprio agio nel modulo modificato con Mastinu sulla trequarti e Varela a fare sia da trequartista sia da punta anziché da ala.

Cronaca

Al 5’ Fischnaller va via sulla fascia destra e serve internamente Zecca per il rasoterra in corsa: blocca Nava. I rossoneri difendono alto e il lancio a destra pesca Fischnaller, che avanza in progressione per 20 metri e col diagonale sblocca il match. Un minuto dopo Fischnaller lancia verso il centro-sinistra Varela che scatta in mezzo a due difensori e raddoppia. Fischnaller segna anche la terza rete al 10’, ma viene considerato attivo il fuorigioco di Mastinu. Il 3-0 è solo rimandato: al 14’ palla centrale per Fischnaller che appoggia a destra per l’accorrente Brentan il cui tiro va sul palo sinistro, ma il giocatore riprende e trasforma la prima rete personale. Poi si fa male Traoré ed entra Hodzic che in uscita dall’area perde palla, recupera Mastinu che infila l’angolino destro per il 4-0. È il 32’.

Ripresa

Nel secondo tempo ritmo compassato. Il Milan attacca ma Zaccagno è attento. Il palo nega il raddoppio a Fischnaller. Rossoneri in gol all’84’ con girata di Magrassi. La risposta al 93’ di Casini su traversone di Liviero fissa il risultato sull’1-5.

