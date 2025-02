Schettini: «L’IA a scuola? Troppo presto» 

Un volto (e un simpatico ciuffo) che sono un marchio di fabbrica della buona divulgazione scientifica ai tempi dei social. Ora il professor Vincenzo Schettini (48 anni, pugliese) approda in Sardegna con “La Fisica che ci piace”, per la regia di Paolo Ruffini, in scena domani alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna Pezzi Unici firmata Cedac Sardegna e venerdì (alle 21) al Verdi di Sassari per Le ragazze terribili.

Professore, ci racconta cosa si deve aspettare il pubblico a teatro?

«Si deve aspettare una lezione condita con tanto divertimento. Non mancherà la musica. Io sono anche un violinista quindi è stato fondamentale per me dare un ruolo alla musica e legarla anche alla fisica. Spazio poi ai messaggi motivazionali che mi caratterizzano. Riflessioni sull’importanza dell’insegnare bene e con entusiasmo, sul senso dei voti, sulla forza di volontà e sul ruolo che ha nella vita, nonché ragioneremo sul concetto del tempo. Su tutto un coinvolgimento pazzesco del pubblico in sala».

E come?

«Il modo sarà una grande sorpresa».

Lei deve molto del suo successo ai social. Da tempo però ha deciso di rompere la barriera virtuale e incontrare il pubblico. Cosa si guadagna nel rapporto faccia a faccia che offre il teatro?

«Ai social devo tutto. Mi hanno dato la voce, quindi la possibilità di costruire un linguaggio educativo-didattico e l’opportunità di farlo arrivare a milioni di persone. Una grande classe che ora si ritrova a teatro. E qui la magia aumenta perché dal palco puoi registrare immediatamente le reazioni: le risate, le attenzioni, gli applausi e i momenti in cui insieme si provano emozioni forti, come la commozione. Al termine mi fermo per firmare le copie del mio libro e qui il contatto diventa anche fisico. Un commento da una mamma che magari ti tocca il braccio è diverso da quelli virtuali che comunque sono pazzeschi e mi riempiono il cuore. Ma il contatto umano è un’altra cosa».

Il tema del momento è l’IA. Lei ha dichiarato che è pericolosa farla entrare a scuola. Quali i rischi e quali i vantaggi?

«Trovo sbagliato il precipitarsi nel voler fare entrare questa tecnologia a scuola mentre la ritengo fondamentale per gli istituti di ricerca, per le università, nelle start up, dove troviamo degli adulti formati. Nelle scuole abbiamo ancora dei giovanissimi privi di metodo nonché della maturità per sapere gestire uno strumento così potente. Sarebbe come dare in mano una Ferrari a un ragazzino, rischia di schiantarsi. La Ferrari la deve guidare invece un pilota esperto, quindi una persona formata, capace di amplificare attraverso l’Intelligenza artificiale, strumento meraviglioso, il proprio lavoro. Usarla e non farsi usare, non diventarne schiavo come potrebbe accadere a un ragazzino».

Ha colpito un’altra sua dichiarazione: i ragazzi devono essere esposti al dolore. Perché?

«Noi adulti stiamo facendo un grosso errore. Per timore di sbagliare con i nostri figli, li stiamo proteggendo troppo dalle difficoltà che nella vita invece si devono affrontare. Dolore è una parola che racchiude tanti significati: è, ad esempio, a scuola il grande dispiacere per un brutto voto. Quando mi capitava, mia madre mi metteva in punizione, faceva sentire la sua voce, partendo dal presupposto che quell’insufficenza dipendesse da me e non dal professore. Un’esposizione al dolore ma anche alla difficoltà che dovevo superare rimboccandomi le maniche. Ho l’impressione che adesso si tende a fare un po’ il contrario».

Professore, ma veramente ancora le rompono le scatole per come pettina i capelli? E cosa altro le contestano dato che questo è un paese dove il successo non è perdonato?

«Se una persona nasce uomo di successo tendiamo a giustificarla, meno se il successo è conquistato dal basso: perché lui e non io? Si attacca quello a cui ci si può attaccare dell’altro: di me alcuni attaccano i capelli. Forse perché non li hanno? Scherzo! Mi accusano di essere banale, che affronto la scienza, la fisica in maniera banale. Ma per me contano i molti studenti che grazie alle mie lezioni migliorano e superano gli esami».

