Scherzo telefonico, Meloni beffata 

La telefonata di un fantomatico leader africano ha messo in imbarazzo il Governo: due comici russi hanno aggirato i controlli di Palazzo Chigi e parlato con Giorgia Meloni. Una lunga conversazione con quello che la premier riteneva il presidente della commissione dell'Unione africana. Tra i temi, anche l'Ucraina: «C'è molta stanchezza da tutte le parti», ha detto lei. Per poi scoprire di essere stata vittima di un raggiro orchestrato dal duo Vovan (Vladimir Kuznetsov) e Lexus (Alexey Stolyarov), esperti in scherzi simili.

«L'ufficio del Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio si rammarica per essere stato tratto in inganno da un impostore», ha dovuto ammettere Palazzo Chigi. «Nonostante il tentativo di farle dire frasi scomode - hanno sottolineato ambienti a lei vicini - Meloni ha ribadito le posizioni del Governo, dal pieno sostegno all'Ucraina al contrasto dell'immigrazione illegale».

La conversazione

È successo il 18 settembre. Sull’Ucraina, Meloni ha detto anche che «si avvicina il momento in cui tutti capiranno che serve una via d'uscita. Ho alcune idee, aspetto il momento giusto per metterle sul tavolo». Sui migranti, «il fenomeno riguarda non solo l’Ue, ma a mio parere anche l'Onu».

Molte le reazioni alla notizia: per Giuseppe Conte, nel colloquio Meloni «ha fatto una figuraccia planetaria», ma anche «svelato verità che non ha mai raccontato agli italiani». La segretaria del Pd Elly Schlein chiede che «il governo rassicuri Parlamento e Paese». L’ex premier parla di «devastante livello di superficialità».

In ballo c'è anche un tema di sicurezza. Lo scherzo potrebbe non essere innocente, ha fatto notare il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini (Pd): circostanze simili «possono essere attività con fini malevoli». «Ma i veri comici sono quelli che stanno criticando Giorgia Meloni», ha ribattuto l'azzurro Maurizio Gasparri, che insieme a vari esponenti di Lega e FdI ha ribadito «la credibilità» della premier.

