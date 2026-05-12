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Chirurgia plastica
13 maggio 2026 alle 00:30

Schermi solari per la protezione 

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Cosa sono i tumori cutanei?

Si tratta di patologie molto diffuse che interessano la pelle e che possono manifestarsi in diverse forme, dalle più comuni e meno aggressive, come i carcinomi basocellulari, fino a quelle più insidiose come il melanoma. La loro insorgenza è spesso legata a fattori di rischio quali l’esposizione prolungata ai raggi UV, la predisposizione genetica e alcune caratteristiche individuali della pelle. Una diagnosi precoce consente nella maggior parte dei casi trattamenti efficaci e risolutivi, sottolineando l’importanza della prevenzione. Il mio consiglio in vista dell’estate è quello di proteggersi con schermi solari, cappellino ed evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde.

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