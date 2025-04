Schermi e streaming per il venerdì santo 

Il Desclavament del Venerdì Santo nella chiesa di Santa Maria sarà necessariamente a numero chiuso, nel senso che la cattedrale più di un certo numero di persone non potrà accogliere. Molte resteranno fuori dall’edificio sacro, in attesa di unirsi alla processione. Ma la Diocesi di Alghero-Bosa ha cercato di ovviare al problema con la tecnologia: alla funzione chiunque potrà partecipare, in streaming, grazie ad un articolato sistema di telecamere dislocate in diversi punti della cattedrale. «Sei di queste sono mobili, dotate di zoom, per cui saranno in grado di catturare ogni momento della celebrazione», spiega il parroco don Angelo Cocco: «Mi dicono, tra l’altro, che questo sistema per il momento sia unico in Italia. Ci possiamo fregiare di questo primato».

Un maxischermo verrà allestito fuori dalla chiesa, mentre con smartphone e computer si potrà accedere, anche da casa, alle immagini del Discendimento che ha il suo momento clou proprio davanti all'altare della cattedrale, quando la statua del Cristo viene tirata giù dalla croce per essere deposta nel "bressol", la culla dorata. Dopodiché per le strade della città si snoderà il lungo corteo, una scia di fedeli con in mano i farols, dietro i Jermans Blancs della Confrarìa del Gonfalò (la confraternita algherese della Misericordia) e i fratelli catalani che arriveranno da Tarragona. «Non saranno in grande numero, – avverte il responsabile della sede algherese della Generalitat de Catalunya, Gustau Navarro – perché anche in Catalogna si svolge la Settimana Santa ma ci sarà sicuramente una rappresentanza».

