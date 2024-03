Scherma, stupro di gruppo al ritiro 

Chianciano. Uno stupro di gruppo durante un ritiro di giovanissimi atleti a Chianciano Terme. Vittima una 17enne schermitrice della Federazione uzbeka, gli accusati sono tre atleti della squadra juniores italiana. Due di loro ora sono indagati, un terzo è al vaglio della Procura dei minori. Tutti si dichiarano innocenti.

Tutto arebbe avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto. Al risveglio la giovane atleta si trova in una stanza con i tre ragazzi: uno le dormiva vicino, un altro si stava rivestendo. Lei è ancora intontita ma sente i due già svegli rivolgerle frasi di scherno e ridere a gran voce. Non sa come e perché sia finita lì e prova a muoversi per scappare. Ma ha forti dolori ovunque. Alla fine si alza e torna nella camera che divide con una compagna di squadra. Lì realizza quello che le è successo e lo confida in lacrime all'amica: è stata stuprata.

La violenza, secondo quanto riportato nella denuncia della ragazza sarebbe avvenuta durante un ritiro della Federscherma al quale partecipavano più squadre di varie federazioni, con atleti maschi e femmine. La schermitrice, che veste i colori dell'Uzbekistan e che nella sua categoria era arrivata in testa alla classifica mondiale, ha cercato, appena dopo la violenza di gruppo, di ricostruire con la compagna di stanza quanto fosse successo. I suoi ricordi sono fermi a una festa degli atleti in un bar la sera prima: ricorda di aver bevuto qualcosa. La consapevolezza di quello che è successo l'ha avuta solo al suo risveglio.

La ragazza chiama la madre che si precipita a Chianciano e decide di portare la figlia al pronto soccorso: è lì che la 17enne denuncia la violenza sessuale. Nel corso degli accertamenti è stato appurato che l'atleta aveva nel sangue tracce di alcol e droga. Inoltre i magistrati hanno provveduto a fare le copie forensi dei dati nei telefonini degli indagati per cercare riscontri al racconto come foto o video. Ma l'avvocato della schermitrice, Luciano Guidarelli, denuncia «un'inerzia da parte della Procura, che neanche ha attivato il Codice Rosso, e della Federscherma che non ha preso nessun provvedimento nei confronti degli atleti indagati.

«Ci siamo subito attivati con la magistratura ordinaria e sportiva», sottolinea la Fis.

