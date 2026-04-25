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Lanusei.
26 aprile 2026 alle 00:25

Schema 17, vent’anni di ritardi 

Invasi colmi ma la grande sete fa paura: «Progetto fondamentale» 

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Schema 17, una leggenda tra le incompiute. È il progetto vecchio di 24 anni per realizzare una nuova condotta dal Bau Muggeris verso 7 Comuni ogliastrini. La proposta, accolta dall’assessore Silvestro Ladu, arrivò dall’allora sindaco di Villagrande Piero Cannas. Correva l’anno 2002.

Due luglio 2025. Nei giorni della grande sete dall’assemblea dei sindaci, con i dirigenti dell’assessorato ai Lavori pubblici e del Distretto idrografico, emersero impegni precisi. Abbanoa si era impegnata a stilare un documento di fattibilità delle alternative progettuali per l’attuazione e il cronoprogramma degli interventi per lo Schema 17, che può contare (al 2024) su risorse per 44 milioni di euro. Ad oggi non risulta che i Comuni abbiano ricevuto alcun papiro.

Basta ritardi

Nuova data: 25 aprile 2026. Gli invasi colmi prospettano un’estate senza particolari criticità, ma c’è poco da stare tranquilli. «Arzana – osserva il sindaco Angelo Stochino – ritiene non più rinviabile l’introduzione di cronoprogrammi vincolanti e pubblici, il monitoraggio costante dello stato di avanzamento, il controllo reale e trasparente della spesa. Senza tempi certi e senza responsabilità definite, ogni intervento rischia di restare fermo. Lo Schema 17 può e deve rappresentare un’opportunità di riscatto, anche sul piano della credibilità».

Arzana non ha partecipato al voto relativo alla capitalizzazione del gestore unico. Si riflette sulla permanenza nella compagine societaria, pur gestendo in autonomia le risorse.

L’incontro

Lunedì il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu sarà a Lanusei per un confronto con il Consiglio comunale. «Un incontro per fare il punto sullo Schema 17 – spiega il sindaco Davide Burchi – progetto fondamentale per l’Ogliastra, ma anche per fare il punto sulle manutenzioni straordinarie e su come possiamo collaborare per migliorare la situazione di Lanusei. è importante sottolineare come nonostante i nostri pozzi e le fonti siano colme noi dobbiamo lavorare alla risoluzione di un problema strutturale». Sardu gode di vasto credito tra gli amministratori: «Il presidente Abbanoa è persona seria e competente. Portare avanti un progetto di questa portata è strategico per l’Ogliastra», osserva il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli. Il potabilizzatore, architrave del piano, sorgerà in territorio di Villagrande Strisaili. Quando, alla luce dei fatti, non è dato saperlo.

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