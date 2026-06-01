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Villagrande.
02 giugno 2026 alle 00:45

Schema 17, si fa sul serio 

Pubblicati gli avvisi di esproprio per realizzare il potabilizzatore 

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I lavori per lo Schema 17 finiranno nel 2033, anno più, anno meno, ma intanto qualcosa si muove, dopo un’attesa infinita. Sono stati pubblicati ieri gli ultimi avvisi di esproprio per i terreni privati sui cui sorgeranno le infrastrutture, quasi tutti riguardano il territorio di Villagrande, dove troverà spazio il potabilizzatore. Serviranno mille giorni a partire dal 2028 e 70 milioni di euro. Ma soprattutto tanta pazienza. Il progetto con il trascorrere del tempo è diventato una chimera, la soluzione di tutti i problemi legati alla distribuzione dell’acqua del bacino artificiale del Bau Muggeris a quasi tutti i centri del territorio con la costruzione di un servizio idrico integrato e di un nuovo potabilizzatore. Delle potenzialità dell’impianto beneficeranno Tortolì, Lanusei, Arzana, Elini, Ilbono, Loceri e ovviamente Villagrande.

Il Comune

Cautamente ottimista il sindaco di Villagrande e presidente della Provincia Alessio Seoni. «Mi fa pensare il fatto che abbiamo portato questo progetto in Consiglio comunale nel 2009 e che l’allora quota complessiva per i lavori, 22 milioni di euro, oggi è quella di cofinanziamento pari a un terzo. Sebbene non risolva i problemi di alcuni importanti centri siamo fiduciosi che ora le infrastrutture possano essere realizzate a cominciare dalla fase progettuale. Le opere, condotta esclusa, sono in territorio di Villagrande».

Ottimismo

Un mese fa il direttore generale Giuseppe Sardu aveva illustrato a Lanusei il cronoprogramma degli interventi. Ora da Abbanoa ribadiscono. «Stiamo attivando tutte le procedure necessarie per dare corpo a questo progetto».

La pubblicazione una seconda volta degli annunci di esproprio è dettata dal fatto che molti terreni non sono stati accatastati correttamente in quanto le successioni non sono mai state perfezionate. Motivo per cui gli eredi devono essere informati.

Abbanoa fa quindi sul serio e procede. Riguadagnare il tempo perduto è missione impossibile, venticinque anni dopo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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