L’unico indizio è una collanina d’argento al collo. Una collanina sottile, semplice, senza ciondoli o lavorazioni particolari. E forse è anche da questo elemento, seppur scarno, che si cercherà di risalire all’identità dei resti trovati alla periferia di Roma, in un canale di scolo in via Ettore Fieramosca a Casalbertone. Uno scheletro affiorato durante dei lavori stradali, sepolto tra la vegetazione incolta di una zona appartata di un parco periferico.