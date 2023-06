«Schedina vincente da pochi euro» 

«Devo essere onesto non so chi sia. So, però, con certezza che si tratta di una giocata dell’ultimo momento, effettuata a mezz’ora della chiusura del sistema. Si tratta una schedina da pochi euro, lo so perché l’ho visto dal borderò che ci invia la Sisal, dove ci sono i codici delle schedine giocate», dice Pisu con un sorriso soddisfatto. «Forse un’idea del fortunato o della fortuna me la sono fatta», dice con molta cautela, quasi a non voler tradire la fiducia dei suoi clienti. «Ho il dubbio tra un uomo e una donna, giocatori abituali. Vengono a giocare sempre a tarda serata e a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra. Magari è una coincidenza, ma una cosa è certa, sono entrambe persone molto riservate e non andranno certo a sbandierarlo in giro».

«Sei tu ad aver vinto?», è la domanda che rimbalza, tra sorrisi e quel pizzico di incredulità, tra i clienti nel bar ricevitoria “Punto centrale” dove giovedì sera, nella prima estrazione di giugno, è stato centrato un ricchissimo 5+1 al SuperEnalotto.

Tra le vie della cittadina è così partita la caccia al fortunato vincitore, che si è portato a casa 647mila euro: difficile, però, individuare il protagonista della giocata vincente. Da Davide Pisu, titolare del locale, ancora non si è presentato nessuno.

Le ipotesi del titolare

«Devo essere onesto non so chi sia. So, però, con certezza che si tratta di una giocata dell’ultimo momento, effettuata a mezz’ora della chiusura del sistema. Si tratta una schedina da pochi euro, lo so perché l’ho visto dal borderò che ci invia la Sisal, dove ci sono i codici delle schedine giocate», dice Pisu con un sorriso soddisfatto. «Forse un’idea del fortunato o della fortuna me la sono fatta», dice con molta cautela, quasi a non voler tradire la fiducia dei suoi clienti. «Ho il dubbio tra un uomo e una donna, giocatori abituali. Vengono a giocare sempre a tarda serata e a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra. Magari è una coincidenza, ma una cosa è certa, sono entrambe persone molto riservate e non andranno certo a sbandierarlo in giro».

E aggiunge: «Se il vincitore è davvero il ragazzo che penso, sono contento perché ne ha bisogno. Non lavora da diverso tempo ed è costretto ancora a vivere con la famiglia d’origine, questa bella somma, saranno circa 500 mila euro netti, potrebbe fargli comodo per sistemarsi».

Il via vai

Intanto per tutta la mattinata di ieri nella ricevitoria di via Nazionale c’è stato il via vai di persone non solo curiose di scoprire l’identità del fortunato baciato dalla dea bendata, ma anche di giocatori che, con la schedina in mano, volevano assicurarsi di non essere loro i vincitori. «Io gioco sempre, ma non vinco mai. In genere almeno un numero esce, questa volta neanche uno!», afferma Mondo Coro, che assicura di non avere assolutamente idea di chi possa essere il vincitore. Gilda Ala, 84 anni, mentre gioca il suo gratta e vinci, chiede se sanno già di chi si tratta: «Sono contenta se è di Quartucciu e se i soldi restano in città. A me sarebbe bastato vincere anche molto meno, ma ho giocato due schedine, non erano i numeri fortunati».

Appello del sindaco

Anche il sindaco Pietro Pisu è contento che la fortuna abbia bussato alle porte della sua città ma avverte: «Speriamo solo che chiunque abbia vinto ne faccia buon uso. Sono felice per lui o per lei, ma non possiamo esimerci dal ricordare che spesso dietro queste giocate ci siano persone fragili che buttano via tanti soldi e si rovinano: la ludopatia è una piaga sociale da combattere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata