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Sinnai.
05 maggio 2026 alle 00:33

Schede telefoniche in mostra 

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Nuccio Floris, bancario in pensione di Sinnai, si ripropone con le sue singolari collezioni. Quest'anno propone una rassegna di vecchie schede telefoniche: una raccolta che sarà presentata in 18 quadri diversi con l'esposizione di tantissime schede del passato. L'appuntamento è nella saletta dell'ex Municipio in via Roma da venerdì a domenica con visite dalle 18 alle 20. Domenica la mostra resterà aperta dalle 10 a mezzogiorno.

È da tantissimi anni che Nuccio Floris si cimenta con mostre davvero uniche, straordinarie: tra queste in passato ha presentato una rassegna sui calendarietti da barbiere, con i poster pubblicitari del Carosello della tv di Stato. E ancora rassegna sui ventagli artistici in uso fra gli anni Trenta e Ottanta col calendario dei ricordi, un'altra con duecento cartoline dei militari di leva lontani da casa, sulle famiglie nobili sarde. Ogni mostra si è chiusa con grande successo.

«Il collezionismo è stato sempre il mio hobby», spiega Floris, «e queste mostre hanno sempre riscosso interesse. Per tanti visitatori è stato un tuffo nel passato, anche lontano. Un ritorno nella cultura di un tempo che non può essere dimenticato».

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