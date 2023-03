Schede nulle, battaglia nella Giunta per le elezioni 

M5S all'attacco in Giunta per le elezioni alla Camera sul regolamento riguardante la nullità delle schede elettorali alle politiche. Martedì allo scadere del termine per la presentazione delle proposte di modifica del testo, il centrodestra ha depositato tre emendamenti che puntano a modificare la previsione per cui la scheda viene annullata nel caso l’elettore abbia messo la croce su due liste anche se della stessa coalizione.

La maggioranza punta a far valere in questo caso il principio del favor voti (la salvaguardia dell'effettiva volontà dell'elettore) e dunque a far considerare valida la scheda. Secondo l'accusa dei pentastellati l'obiettivo sarebbe quello di sovvertire l'esito del voto in particolare di un collegio sul quale è stato presentato un ricorso e che ha visto la vittoria di Anna Laura Orrico (M5s) sull'azzurro Andrea Gentile, non eletto nelle scorse politiche e figlio dell'ex senatore di Fi Antonio. Ma - va all'attacco Giuseppe Conte - «il punto non è che dietro questo tentativo ci sia la volontà di assegnare il seggio al rampollo di una nota dinastia calabrese. Poteva essere anche uno sconosciuto cittadino non espressione di una dinastia che ha espresso sindaci, assessori regionali, sottosegretari, parlamentari vari. È invece una questione di democrazia».

Il M5S avverte: «Combatteremo questa battaglia con ogni strumento istituzionale, a tutti i livelli». E con il capogruppo alla Camera, Francesco Silvestri, fa sapere che è disposto ad arrivare a denunciare la vicenda fino al Colle se fosse necessario. «Non si può sovvertire l'esito del voto ex post», sottolinea Conte.

Intanto la riunione della giunta che si sarebbe dovuta tenere in giornata per votare gli emendamenti è stata sconvocata per il voto di fiducia in Aula. La convocazione slitta alla prossima settimana e si tenta nel frattempo una mediazione. «Stiamo provando a non arrivare a una conta - ha spiegato parlando a Radio Radicale la deputata dem Ilenia Malavasi - perché sarebbe un brutto precedente e spero che in questo il tempo aiuterà».

RIPRODUZIONE RISERVATA