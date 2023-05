Big (come Roccella, Bossi e Speranza) a rischio uscita dal Parlamento e possibile ribaltamento del risultato in almeno 13 collegi che hanno avuto un esito sul filo. Il M5S lancia l'allarme sulle possibili conseguenze di un ok in giunta delle elezioni della Camera all'emendamento della maggioranza che chiede che vengano considerate valide, ai fini di eventuali ricorsi, anche le schede annullate.