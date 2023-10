«Schede dubbie, voti da ricontare» 

Sarà necessario il riconteggio dei voti per stabilire se Maurizio Meloni, confermato alla carica di sindaco di Donori nelle elezioni della scorsa primavera con sole 17 preferenze di scarto sull’avversario Salvatorangelo Piredda, potrà occupare la poltrona di primo cittadino per i prossimi quattro anni o se invece dovrà cedere il posto al rivale. Così ha stabilito il Tar accogliendo la richiesta di una verifica dei voti presentata dall’avvocato Costantino Murgia per conto di Piredda e della lista “Per creare futuro”. Il collegio giudicante presieduto da Marco Lensi (Roberto Montixi estensore e Gabriella Serra referendario) ha ritenuto fondati i rilievi sollevati dal legale di Piredda che contesta 23 schede in particolare: 18 nulle e 5 bianche.

Il ricorso

Secondo l’avvocato Murgia quelle nulle conterrebbero in realtà una chiara indicazione di voto a favore di Piredda mentre nelle bianche sarebbero stati erroneamente interpretati alcuni segni presenti nelle schede e non valutati come preferenze a favore della lista “Per creare futuro”. «Ho letto con soddisfazione l’ordinanza del Tar Sardegna che ha ritenuto ammissibili tutti i vizi da noi eccepiti – commenta Piredda, assistito dall’avvocato Antonello Rossi - ora attendiamo con il mio gruppo l’esito degli incombenti istruttori disposti dal Tribunale».

Il sindaco

Una decisione accolta serenamente dal sindaco Maurizio Meloni: «Ovviamente prendo atto dell’ordinanza del Tar perché sono una persona che rispetta le leggi. Sinceramente non mi aspettavo che venisse ordinato il riconteggio dei voti. Nessuno dei rappresentanti della lista “Per creare Futuro” ha sollevato eccezioni durante lo spoglio e nei verbali non c’è nessuna segnalazione di possibili sviste. Quello di Piredda è un ricorso contro i presidenti di seggio, ma i loro verbali sono puliti. Il ricorrente, tra l’altro, non ha assistito allo spoglio. L’onere della prova è a suo carico e per questo mi sorprende che venga accolto un ricorso senza prove. Mi affido comunque alla legge e alla correttezza dei giudici».

L’iter

L’ufficio elettorale avrà ora 60 giorni di tempo per procedere alle verifiche. Oltre alle 23 schede contestate, l’ordinanza del Tar stabilisce che vengano verificate altre 10 schede che, secondo il ricorrente, sarebbero state erroneamente attribuite a Meloni e alla sua lista “Insieme per Donori 2023-2028”. La nuova udienza del Tar è fissata per il 28 febbraio 2024.