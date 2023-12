Scerbanenco 2023 Vince Morchio Applausi ad Abate 

Il genovese Bruno Morchio è vincitore dello Scerbanenco 2023. Premiato ieri a Casa del Manzoni a Milano, nell’ambito del XXXIII Noir in Festival, “La fine è ignota” (Rizzoli) è il miglior giallo dell’anno per la giuria, composta dalla presidentessa Cecilia Scerbanenco, Valerio Calzolaio, Liborio Conca, Luca Crovi, Cecilia Lavopa, Sergio Pent, Sebastiano Triulzi e John Vignola.

Per il secondo anno nella cinquina scelta dalla giuria e dal pubblico per l’Oscar del noir, lo scrittore cagliaritano e giornalista de L’Unione Sarda Francesco Abate, con “Il misfatto della tonnara” (Einaudi). Terzo romanzo della saga, che vede protagonista l’immaginaria e combattiva giornalista del primo quotidiano della Sardegna, Clara Simon, “Il misfatto della tonnara” è ambientato, come i precedenti, nella Cagliari di primo ’900, tra lotte sindacali, rivolte femministe e un nuovo omicidio.

In lizza con Abate e Morchio, Cristina Brondoni con “L’inferno degli eletti” (Clown Bianco); Cristina Cassar Scalia con “La banda dei Carusi” (Einaudi); Gabriella Genisi con “L’angelo di Castelforte” (Rizzoli). Ad aggiudicarsi il Premio dei lettori, “Il torto” di Carlo Piano (E/O). Annunciata, infine, la nascita, col sostegno di Lombardia Film Commission, del Premio Scerbanenco Romanzo per il Cinema.

