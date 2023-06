Scene da Far west nelle spiagge del Sinis  

Da una parte i maleducati, dall’altra i pochi cartelli di divieto. E il risultato è uno: ognuno fa ciò vuole. C’è chi fuma lasciando i mozziconi sulla sabbia e chi va al mare con il cane nelle zone non riservate agli animali. Ma non manca nemmeno la musica ad alto volume o chi gioca a pallone tra gli ombrelloni. Immancabili infine quelli che tentano di riempire le bottiglie con il quarzo bianco di Is Arutas, come ricordo delle vacanze.

Maleducati in azione

Lungo tutto il litorale del Sinis nell’ultimo fine settimana i maleducati di turno non sono mancati. Ma è anche vero però che non in tutti i tratti di spiaggia ci sono i cartelli che indicano cosa è possibile fare e cosa invece è vietato. Nemmeno negli ingressi principali delle spiagge. Ecco perché ognuno alla fine si comporta come vuole, con immancabili discussioni animate in riva al mare.

I cartelli

Per capire meglio come il Comune di Cabras ha gestito la campagna di informazione basta raggiungere i litorali, quindi Mari Ermi, Maimoni, Is Arutas, e San Giovanni. All’ingresso di ogni borgata non si trova un cartello con tutte le regole da rispettare in spiaggia. La cartellonista è presente solo dove hanno piazzato le passerelle che conducono alla spiaggia. E solo nei punti più affollati. Impossibile sapere poi dove sono le spiagge per i cani: non esiste un’indicazione.

Il Comune

Il sindaco Andrea Abis fa il punto ammettendo che ci sarebbe qualcosa da rivedere: «Servono più cartelli e indicazioni, sia all’ingresso dei litorali sia nelle passerelle. Abbiamo provveduto a ordinare un’altra fornitura di materiale che verrà installato a breve. È vero anche però che il Sinis non può più diventare un filare di paletti in ferro, come è vero che l’incivile non viene fermato con un cartello. Noi comunque cercheremo di dare il massimo». Abis però sottolinea anche come «Molti bagnanti strumentalizzano la questione. Quando vengono ad esempio sgridati dal vicino di ombrellone su qualche comportamento scorretto utilizzano la scusa del mancato cartello. E questo non va bene. Spesso chi sa fa finta di non sapere». Anche per le spiagge riservate ai cani, in tutto tre, non indicate all’ingresso delle borgate, Abis ammette il problema: «Cercheremo di installare nuovi cartelli per informare i turisti dove si trovano. Dai prossimi giorni intensificheremo anche i controlli grazie ai vigili stagionali».

