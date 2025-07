Scenderanno in campo 322 squadre 

Due mesi - più o meno - all’avvio della nuova stagione di calcio dilettantistico e già si possono dare alcuni numeri sulla composizione dei futuri tornei. Partendo da un elemento: la qualità delle partecipanti al massimo campionato regionale, l’Eccellenza, fa pensare che il 2025-26 potrebbe essere ancora più incerto, combattuto e di alto livello rispetto al recente passato, quando già le sfide hanno toccato vette importanti.

Numeri

Dalla competizione principale a quella base, cioè la Terza categoria, al momento sono 322 le squadre che hanno guadagnato sul campo il diritto di partecipare alle prossime competizioni. Si va dai 16 club che lotteranno per arrivare in Serie D ai 95 che, spesso più per amore del gioco e del divertimento che non per reale volontà di vincere, scenderanno sui terreni polverosi parte dei gironi che fanno da base della piramide calcistica regionale. Ma sono numeri provvisori, perché l’assetto definitivo si scoprirà solo all’esito delle iscrizioni.

I primi passi

Vediamo i passi da compiere. Intanto, banale a dirsi, ogni società deve avere un impianto sportivo omologato dal Comitato regionale ma anche ritenuto idoneo e disponibile dal Comune di appartenenza. Poi c’è la finestra temporale prevista per presentare la domanda, i cui termini sono stati aperti giovedì scorso: ogni società deve completare i passaggi documentali necessari entro il 18 luglio per poi versare la prima rata entro il 28 dello stesso mese. La seconda tranche va depositata entro il 16 ottobre, la terza e ultima entro il 9 dicembre. Questo per chi ha guadagnato sul campo il diritto di disputare quello specifico campionato; chi ha chiesto il ripescaggio deve pagare l’intera cifra entro il 28 luglio (una rata unica).

Le cifre

Ed ecco le somme: per partecipare all’Eccellenza vanno spesi 5mila euro, mentre sono necessari 4mila euro per la Promozione, 3.300 per la Prima categoria, 2.200 per la Seconda, 1.600 per la Terza (800 per i nuovi affiliati) e 1.300 per l’Eccellenza femminile. Più le assicurazioni. Solo dopo il 18 luglio si avrà un quadro più chiaro sulle squadre che potranno partecipare alla nuova stagione e si potrà ragionare sui gironi. Il Comitato regionale tuttavia ha già una traccia sulla quale lavorare.

Il torneo principale

In Eccellenza, a meno di sconvolgimenti, si presenteranno ai blocchi di partenza le retrocesse (dalla Serie D) Atletico Uri, Cos e Ilva, le promosse (dalla Promozione) Buddusò e Lanusei e le squadre rimaste dall’anno scorso: Barisardo, Calangianus Carbonia, Ferrini, Iglesias, Nuorese, Ossese, San Teodoro (con la possibilità che diventi Santa Teresa), Taloro, Tempio e Villasimius.

Favoriti d’obbligo, sulla fiducia, i club provenienti dalla Quarta serie e quelli che da tempo lottano per il vertice (Tempio e Ossese), col Villasimius che intanto sta costruendo una formazione di alto livello. In questo torneo torna l’obbligo di schierare dal primo minuto e per tutta la gara almeno due fuori quota: uno classe 2006 e uno classe 2007.

Un gradino sotto

In Promozione al momento le squadre sono 33 e si deve decidere se ripescare qualcuno (dipende anche dalle iscrizioni) o formare due giorni numericamente diversi. Le partecipanti: Alghero, Arborea, Arzachena, Atletico Bono, Atletico Cagliari, Bonorva, Bosa, Calcio Pirri, Campanedda, Cannonau Jerzu, Castelsardo, Castiadas, Coghinas, Cus Cagliari, Ghilarza, Guspini, Li Punti, Luogosanto, Macomerese, Ovodda, Ozierese, Samugheo, Sant’Elena, Selargius, Stintino, Terralba, Tharros, Tonara, Tortolì, Tuttavista, Usinese, Uta 2020, Villacidrese. Anche qui le società hanno l’obbligo di giocare con un fuori quota classe 2006 e un altro classe 2007.

Quattro gironi

In Prima categoria ci sono 64 club, numero che rende possibile organizzare i canonici quattro gironi da 16 formazioni ciascuno. Ci sono Abbasanta, Antiochense Calasetta, Arbus Costa Verde, Atletico Masainas, Atletico Sorso, Azzurra Monserrato, Badesi 09, Bariese, Baunese, Bittese, Bottidda, Calcio Decimoputzu, Cardedu, Corrasi Junior, Decimo 07, Donbosco Fortituto, Dorgalese, Fanum Orosei, Fc Alghero, Fonni, Freccia Parte Montis, Gialeto, Gioventù Sarroch, Gonnosfanadiga, Idolo, Isili, Ittiri Sprint, Lanteri, La Palma Cagliari, Lauras, Libertas, Lulese 1981, Malaspina, Montealma, Olmedo, Orrolese, Oschirese, Pattada 1974, Perdaxius, Ploaghe 1994, Porto Torres, Quartu 2000, Sadali, San Giorgio Perfugas, San Paolo Sassari, San Vito, Santa Giusta, Santadi, Sanverese, Segariu, San Marco Cabras, Sennori, Sestu, Silanus, Siligo, Siniscola, Tertenia, Thiesi, Ulassai, Valledoria, Vecchio Borgo Sant’Elia, Verde Isola, Villamassargia, Virtus Furtei.

La base e le donne

In Seconda sono ben 114 le formazioni, mentre in Terza al momento hanno diritto a partecipare 95 squadre. E poi c’è la sempre crescente, per importanza e numeri, Eccellenza femminile, che vede ai nastri di partenza dieci club: dalla gloriosa Torres al Selargius passando per Tortolì, Castello Cagliari, Caprera, Cos, Gioventù Assemini, Maracalagonis, Pgs Audax e Real Sunservice. In questo caso l’iscrizione va presentata entro il 19 settembre e la prima quota versata entro il 29 dello stesso mese. Poche settimane e le idee saranno più chiare.

