Scende in campo Musetti   

L'Italia del tennis, agli Internazionali di Roma, continua a perdere pezzi. In attesa dell'esordio dei big 3 - Sinner, Musetti e Berrettini - nel torneo, l'azzurro non è ancora il colore dominante al Masters romano che riserva, almeno per il momento, più dolori che gioie. A partire dall'uscita, inattesa, di Matteo Arnaldi, sconfitto con un netto 6-4, 6-3 dallo spagnolo Bautista Agut, numero 53 del mondo. Un'eliminazione inattesa che priva l'Italia di uno dei possibili outsider, capace di spingersi fino ai quarti di finale a Madrid, eliminato da Draper, e arrivato a Roma con la voglia di continuare a stupire ma costretto ad abbandonare dopo un solo turno giocato.

Non è riuscita l'impresa neanche al giovane Federico Cinà, 18enne wild card e promessa del tennis italiano, che è stato sconfitto dall'argentino Navone in due set, 6-3 6-3, togliendo all'Italia la possibilità di vedere il derby tra il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, e quello che potrebbe essere uno dei campioni azzurri del futuro. Un derby tutto italiano, però, c'è stato ed è quello che ha visto impegnati Luca Nardi e Flavio Cobolli, con il primo ad avere la meglio in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 regalandosi il secondo turno contro il numero 8 al mondo, l'australiano Alex De Minaur.

A casa

Roma, quindi, si conferma ancora una volta amara per Cobolli, che sotto gli occhi degli amici Bove e Baldanzi, non riesce a mettere in pratica il proprio tennis lasciandosi andare, nel post partita, a un pianto che testimonia lo stato emotivo del romano. «È il torneo che tutti noi sogniamo di giocare», le sue parole prima del pianto, «avete capito cosa significa giocare Roma per me». L’azzurro ha sottolineato di «essere stato condizionato dal campo, che non è il mio preferito qui. Sono quattro anni che gioco sempre sullo stesso campo, io ce la metto tutta a preparare questo torneo, ma mi sento un po' fuori posto». A tenere alta la bandiera italiana, oltre a Nardi, ci pensato sia matteo Gigante, capace di avere la meglio su Rinderknech con un doppio 7-6 che gli regala la sfida al ceco Jacob Mensik nel secondo turno, sia, in campo femminile, Jasmine Paolini che batte Sun in due set vendicando l'eliminazione di Cocciaretto, caduta sotto i colpi della numero 2 del seeding, Iga Swiatek.

Oggi in campo Passaro – contro Dimitrov – Darderi che trova Draper e Musetti, che sfida il finlandese Virtanen, 130 Atp. Due i doppi femminili: Bronzetti_Cocciaretto e il classico Errani-Paolini.

RIPRODUZIONE RISERVATA