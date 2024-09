Scende in campo l’inclusione nel nome di Roby  

Roby nel cuore dei nuoresi e dello sport. Proseguirà oggi, domani e domenica il quinto memorial “Roberto Dore”, organizzato dall'associazione Roby nel cuore in accordo con la polisportiva Puri e Forti. Nei giorni scorsi l'evento ha riunito alla Solitudine giovani calciatori da tutta la Sardegna. Protagonista domenica una partita inclusiva con i ragazzi della Speedy Sport, in campo insieme a una squadra mista composta dagli amici di Roberto ex giocatori della Puri e Forti. Un momento importante: per la prima volta squadre composte da ragazzi con e senza disabilità si sono sfidati sullo stesso campo. A dare il calcio d'inizio Stefania Calvisi, donna in carrozzina attiva per i diritti dei malati e l'inclusione. Grande e gradita sorpresa la visita di Gianfranco Zola. La competizione proseguirà oggi con le gare degli under 17, con 8 squadre. Domani e domenica, i più piccoli delle categorie pulcini ed esordienti scenderanno in campo. Come ogni anno è prevista una raccolta fondi a scopo benefico. «Ai donatori sarà data in omaggio una maglia celebrativa del quinto memorial - dice Giacomo Dore, padre di Roberto -. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Diocesana Insieme di Nuoro». (g. pit.)

