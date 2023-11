Scende in campo la tribù delle auto ritoccate 

Nel mondo dell'automobilismo, c'è una sottocultura che va ben oltre la semplice guida di un veicolo: l'auto tuning. Non è solo questione di motori potenti e velocità, ma un modo di esprimere la propria creatività attraverso le quattro ruote. Da personalizzazioni estetiche a miglioramenti delle prestazioni, i tuner trasformano le loro auto in opere d'arte su ruote, dando vita a un connubio unico tra ingegneria ed estetica.

Tra i nomi che emergono in questo movimento, spicca la figura di Roberto Bruni, 60 anni, titolare di un autosalone a Capoterra. «È una passione che parte da lontano», racconta: «Ho iniziato a smontare auto a 12 anni». Poi la svolta: «Lavoravo in raffineria e quando rientravo, tardissimo, mi dedicavo come hobby al tuning. Decisi poi di rischiare, mollare il lavoro e aprire un autosalone investendo su queste auto. Oggi sono ancora qui dopo quindici anni: ha funzionato. Adoro l'arte di smontare, modificare e rimontare pezzi d'auto; è un processo che va oltre il semplice atto meccanico, è un'esperienza creativa che mi permette di dare vita alle mie visioni».

Le difficoltà sono principalmente di natura economica: «Questa passione – ammette Bruni – ha un costo elevato, e chiunque la coltivi sa che ogni modifica può pesare notevolmente sul portafoglio. Quando si parla di un lavoro completo sull'auto, si parte da un minimo di 8 mila euro. In Italia, poi, ci troviamo di fronte a un'altra sfida: la burocrazia. Ogni modifica apportata all'auto deve essere attentamente omologata, altrimenti si rischia di trovarsi nell'illegalità».

Una scena variegata

Nei raduni di tuning la passione per le auto personalizzate si esprime in varie sfaccettature, creando un mondo ricco e dinamico che va oltre la semplice esposizione statica. A raccontarlo è Fabio Mulas, 22 anni, di Assemini, proprietario di una Mazda MX5: «Alcuni sono organizzati in modo più strutturato, richiedendo iscrizioni a pagamento, mentre altri sono semplici ritrovi di appassionati, come il classico Venertuning che cambia luogo di incontro ogni venerdì. In alcuni raduni, gli organizzatori vanno oltre, creando vere e proprie piste che permettono alle auto di dare spettacolo e far sfregare forte gli pneumatici sull'asfalto. Un aspetto interessante dei raduni è la varietà di categorie in cui le auto possono competere. Si può essere premiati per il cerchio più grande, per il rivestimento più particolare, per l'impianto audio più potente, e molte altre categorie».

L’altra metà del tuning

A Capoterra, tra gli appassionati di tuning, esiste una presenza femminile che sta conquistando la scena locale. Stefania Trois, 29 anni, conosciuta nei raduni come Tanya: «La mia avventura è iniziata nel 2017 grazie a un amico che mi portò a un raduno. Lì ho ampliato la mia conoscenza di questa realtà affascinante. Nel tempo ho visto notevolmente crescere la presenza femminile, e questo è piacevole».

L’auto di Tanya è un'Opel Corsa: «I primi premi che ho vinto erano in competizioni come il Miss Tuning, dedicate alle ragazze partecipanti ai raduni. Lo scorso anno, dopo aver apportato alcune modifiche all'impianto audio, sono riuscita a conquistare tre primi posti e un secondo posto nella categoria dedicata al livello di pressione sonora. Riguardo alle spese, è importante capire che il costo delle modifiche dipende dal progetto che si vuole realizzare; ogni modifica ha il suo costo specifico».

