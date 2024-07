Scende in acqua Oppo: oggi alle 12.10 le batterie 

Nella squadra azzurra di canottaggio, che ieri a debuttato nello Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne, fa oggi la sua comparsa Stefano Oppo. Il carabiniere oristanese e il suo nuovo compagno sul Doppio pesi leggeri, Gabriel Soares, cominciano alle 12.10, dalle batterie, l’avventura olimpica. Per l’italobrasiliano della Marina Militare è la prima, per Oppo la terza. A Rio (allora sul 4 senza) fu quarto, a Tokyo, assieme a Pietro Ruta, conquistò il bronzo. Adesso vorrebbe tornare sul podio, cosa che significherebbe aver almeno eguagliato quel risultato. Irlanda e Svizzera sembrano le rivali principali, ma non sono le uniche. Intanto i tre armi sono state separati nelle tre batterie: nella seconda gli azzurri (in acqua 5) trovano la Cechia (da tenere d’occhio, ma è dall’altra parte, in prima corsia), Belgio, Cile e Uzbekistan.

Ieri, nella prima giornata, per la Nazionale azzurra c’è stato il successo in batteria dei campioni europei in carica del Quattro di coppia (Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Chiumento, più il rientrante Luca Rambaldi), che è già in finale col secondo miglior tempo. Vanno invece ai ripescaggi il doppio Senior maschile di Matteo Sartori e Nicolò Carucci (quarto) e il doppio Senior femminile di Stefania Gobbi e Clara Guerra (quinto). Oggi alle 10.10 (le donne) e alle 10.20 (gli uomini) sosterranno la prova di “riparazione”.

