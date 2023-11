Scende dal bus e si accascia:  muore un 56enne 

È riuscito a scendere dal pullman prima di accasciarsi a terra per poi non riprendersi più. Tragedia ieri pomeriggio al capolinea dei bus in via Brigata Sassari: Thomas Enrico Mias, 56 anni, ha perso la vita per un arresto cardiocircolatorio. A niente sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, arrivati subito sul posto.

La salma coperta da un lenzuolo bianco è rimasta sul marciapiede fino a quando il magistrato ha dato l’autorizzazione allo spostamento. Molti i curiosi che si sono avvicinati per capire cosa fosse successo. Sul posto i carabinieri e la Polizia locale.

È successo poco dopo le 15 di un pomeriggio di metà settimana. Considerato l’orario al capolinea di via Brigata Sassari non c’era tanta gente. Mias viaggiava su un autobus del Ctm che finita la corsa si è fermato. Il 56 enne aperte le portine è sceso ma appena ha messo il piede sull’asfalto è caduto andando a finire sul marciapiede.

Le persone che si trovavano alla fermata si sono subito allarmate e qualcuno ha chiamato l’ambulanza. Nessuno ha toccato l’uomo in attesa dei soccorsi da parte del personale medico del 118. All’arrivo dei volontari però la situazione risultava già compromessa e non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale. I carabinieri, per proteggere il cadavere coperto da un lenzuolo, hanno fatto come da scudo con le auto. Poi il corpo dell’uomo è stato portato al cimitero di via Marconi. (g. da.)

