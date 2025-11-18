Scenata in Aula: «Non mi pento» 

Pentito? No: «È una parola che non mi piace, rimanda ad altri contesti». Si scusa? Nemmeno: «Mi assumo la responsabilità di quello che ho detto e fatto, questo sì. Vedremo in Aula cosa succederà». A una settimana dalla scenata diffusa in diretta streaming e diventata “virale” sui social, il consigliere comunale di Sinnai Roberto Loi, 53 anni, commerciante con una passione (viscerale) per la politica, fa solo concessioni minime: ammette di essere stato «impulsivo» ad alzarsi dal seggio, urlare, avvicinarsi al presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci, farglisi addosso, sventolargli una mano a pochi centimetri dal naso, sollevare il mouse del computer e sbatterlo con forza sul tavolo. Ammette ma ribadisce alcuni punti: spiega di aver dovuto «alzare la voce» per far valere le «ragioni dei cittadini», promette che in futuro cercherà «di stare più attento» e rifiuta l’etichetta di violento: «Non lo sono, e in paese lo sanno tutti». Mai dato uno schiaffo? «Ma figuriamoci. Mai preso una denuncia, nemmeno una multa».

Il presidente

Una settimana fa l’assemblea municipale di Sinnai discuteva una proposta di rinvio di un punto all’ordine del giorno su cui la minoranza dà battaglia da settimane: il regolamento sulla Tarip (ci sono problemi ammessi dalla stessa maggioranza, che promette modifiche a gennaio). Loi aveva già parlato, spiegando il suo no al rinvio. Poiché per il rinvio serviva l’unanimità, che non c’era, Mallocci era già passato oltre. Loi, a questo punto ha chiesto di poter intervenire di nuovo «ma – spiega il presidente, regolamento alla mano – non poteva vantare un diritto soggettivo a un ulteriore intervento, separato e successivo, a titolo di dichiarazione di voto sulla questione sospensiva, dopo avere già usufruito più volte della parola sulla medesima proposta». Il no motivato del presidente ha scatenato la furia del consigliere. «Ho tenuto il sangue freddo», prosegue Mallocci: «Roberto lo conosco: è fumantino, ma so che non ha mai alzato le mani su nessuno». Vi siete chiariti? «Dopo la sospensione della seduta, appena si è calmato, mi sono avvicinato e gli ho spiegato». Ha capito? «Ha taciuto». Ha chiesto scusa? «No. Vorrei che lo facesse, non con me ma col Consiglio come istituzione, la cui immagine è stata lesa dai suoi atteggiamenti, che hanno creato un clima di intimidazione e sono stati visti in tutta la Sardegna».

Il consigliere

Loi punta il dito sulla gestione dei lavori consiliari: «Spesso per i miei interventi mi vengono concessi tempi più stretti di quelli previsti dal regolamento. Quella proposta era già stata rinviata un’altra volta, assurdo riportare in Commissione una questione già discussa tre volte». Insomma: «Mi hanno portato allo snervamento». Le urla? «Nessuna minaccia: quando mi accaloro parlo così». Il mouse sbattuto sul tavolo? «Con quello il presidente accende e spegne i microfoni. Perciò ho gridato “te lo rompo, questo computer”. Ma la violenza è altro».

La sindaca

La sindaca Barbara Pusceddu quel giorno era seduta accanto a Mallocci. Sull’altro lato, la segretaria comunale Lucia Pioppo. Durante la sfuriata le due donne sono sembrate impietrite. Le immagini riprese dalla telecamera istituzionale mostrano la sindaca tenere una mano sulla bocca, fare una smorfia, poi guardare costernata altrove. «Quella scena è stata una pessima immagine per l’istituzione», sospira: «Dispiace, da qualche mese, sentire in Aula toni così accesi. Il confronto è sacro, ma anche il rispetto per le istituzioni». Sei mesi fa un altro consigliere di minoranza le aveva consigliato via social di “buttarsi dal Bastione”: la maggioranza chiese di abbassare i toni; non è successo. «Un peccato», riprende la sindaca: «Non ci si può giustificare con il carattere: si può anche essere appassionati e determinati senza urlare. Le sedute sono pubbliche: chi ci ascolta, soprattutto in un momento storico come questo, con guerre a tutte le latitudini, vuole pace e tranquillità. Noi che ricopriamo cariche amministrative dobbiamo dare l’esempio».

