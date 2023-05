«Scenario indecente: contenitori in strada per tutta la giornata»  

Lo spettacolo, orribile, offerto dai bidoni esposti tutto il giorno o quasi è stato uno dei motivi che ha portato l’amministrazione a decidere di far partire, nel centro storico, il servizio della corriera ecologica. Fino a un mese e mezzo fa il servizio di ritiro della spazzatura faceva infuriare tutti, soprattutto residenti e turisti costretti a zigzagare nelle strade tra contenitori dei rifiuti lasciati sempre in strada.

E quando le navi da crociera attraccavano nel porto cagliaritano, i turisti si ritrovavano davanti uno scenario non proprio da cartolina: via Roma e le altre stradine della Marina, fino ad arrivare in piazza Yenne e nel Corso, invase dai bidoni dei rifiuti. Pieni o vuoti poco importava: le “batterie” di contenitori erano esposte tutto il giorno. Uno spettacolo indecente che si portava dietro anche gravi conseguenze igieniche. «Incredibile è il modo in cui non si rispettano le regole, si lasciano i mastelli per la raccolta fuori orario, non ci si attiene alle indicazioni», era la protesta degli abitanti dei quartieri della Marina e di Stampace. «Assurdo. Siamo costretti a ospitare i clienti tra i rifiuti, i cattivi odori. Uno spettacolo terribile», aggiungevano i proprietari dei ristoranti che rispettavano le regole. Poi, il cambio di rotta con la corriera ecologica. Nuovo scenario e nuovi problemi e proteste. (m. v.)

