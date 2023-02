Scenari tropicali e intime riflessioni Perché Elodie non si mette più limiti 

Un istante di quiete, da assaporare e custodire. Questo rappresenta “Ok. Respira” (Island Records) il nuovo disco di Elodie (nella foto di Giampaolo Sgura) appena uscito e lanciato dal pezzo sanremese “Due”. Tredici brani dove nulla è lasciato al caso, con produttori blasonati dell’ultimo periodo come Marz e Zef – collaboratori stretti di Marracash – la scoperta di un team di beatmaker talentuosi quali Itaca e autori come Mahmood con cui l’artista romana dimostra una affinità non da poco. Il progetto ha un sound spiccatamente internazionale: si comincia con “Purple in the sky” dove le parole si ben amalgamano a un beat minimale, le percussioni che sulla sua voce si abbinano alla perfezione tornano prepotentemente in “Mai più” dove nel ritornello viene lasciato spazio a una batteria sincopata. «Il mondo ci guarda ma che ne sa di noi?», canta Elodie in “Boy Boy Boy” lambada che evoca scenari tropicali, un mondo frenetico ma ancora capace di amare è descritto in “Una come cento” in cui falsetti virtuosi si alternano a una intonazione sussurrata. Atmosfere astrali, testi schietti: la sua quarta fatica discografica si presta ai contesti più festaioli come a quelli intimi, permeata da quell’alto pensiero d’ordine e di armonia che, come sosteneva Honoré de Balzac, conferisce poesia alle cose.

