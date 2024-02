Scenari internazionali, il monito di Draghi: «L’Europa si prepari a grandi sfide» 

La visione sul futuro di Mario Draghi, intervenuto ad una conferenza della National Association for Business Economics a Washington dove è stato insignito del prestigioso premio Volcker alla carriera. Su temi più strettamente economici “super Mario” ha delineato un quadro di grande cambiamento delle politiche macroeconomiche e fiscali, in Europa e nel mondo, nell'ambito di un periodo di maggiori rivalità geopolitiche e relazioni economiche internazionali più transattive. «La politica fiscale sarà chiamata a svolgere un ruolo più significativo, il che significa deficit pubblici persistentemente più alti», ha sottolineato l'ex presidente della Bce. «La politica fiscale sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici per soddisfare la gamma di nuove esigenze di investimento. I governi dovranno affrontare le disuguaglianze in materia di ricchezza e reddito. E, in un mondo di shock di offerta, è probabile che la politica fiscale si trovi a dover svolgere anche un maggior ruolo di stabilizzazione».

