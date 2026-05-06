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07 maggio 2026 alle 00:33

Scenari Dinamo: Sardara al timone o nuova proprietà? 

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La riammissione in serie A sembra più legata ad un eventuale allargamento a 18 squadre del campionato. Allo stesso tempo si rafforzano le voci di un gruppo di imprenditori (non sardi e forse neppure italiani) interessati all'acquisto della Dinamo, a prescindere dalla serie alla quale parteciperà. Siamo però ancora alla fase dei rumors. Qualcosa inizierà a chiarire il Consiglio Federale del 13 maggio, fissato dopo la disputa dell'ultima giornata della stagione regolare.

Sembra quasi fatta per la cessione del titolo di Cremona agli americani che vogliono riportare il basket a Roma e poi farlo ammettere alla Nba Europe. Trieste invece potrebbe perdere l'amico californiano Paul Matiasic, interessato alla Roma di serie B, ma il Comune e la città sembrano intenzionati a mantenere il club giuliano nel massimo campionato. Ecco perché le scarsissime possibilità di riammissione in A di Sassari sono legate più che altro all'allargamento del campionato a 18 squadre col recupero di Sassari e l'ammissione di tre club dalla A2.

L'altra possibilità è che Stefano Sardara abbia trovato un acquirente per la società sassarese, a patto che la squadra resti a Sassari. Gira l'ipotesi di un gruppo imprenditoriale non sardo, disposto a fare anche la A2. Altrimenti, almeno per un altro anno resterà Sardara. E qualora si fallisca la promozione sul campo, Sassari avanzerebbe la propria candidatura alla nuova serie A che dalla stagione 2027/28 passerà a 20 squadre divise in due gironi da 10. Per quella data la Dinamo dovrebbe poter anche esibire il PalaSerradimigni allargato a 6 mila posti.

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