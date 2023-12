Scenari di guerra per la Natività 

La natività ricostruita all’interno della cappella della parrocchia di Nostra Signora del Carmine volge lo sguardo all’attualità, in particolar modo alle guerre che colpiscono diversi popoli nel mondo. In occasione dell’anniversario del primo presepe della storia, le catechiste della piccola comunità hanno deciso di rappresentare la nascita di Cristo in uno scenario di guerra, fra le macerie di un paese tormentato dalle bombe e dai carri armati. La scelta di un tema così caldo è ben spiegato nel cartellone affisso accanto al presepe: lanciare un messaggio di pace e amore e dare speranza ai tanti innocenti che soffrono in un mondo lacerato dalla guerra e dalla violenza.

Il contesto rappresentato quindi non è quello tipico della natività con la nascita di Gesù Cristo in una grotta di Betlemme, ma è quello di un paese semidistrutto dalle armi. «Con questo presepe non sono più i tipici personaggi della natività che vanno verso Gesù - racconta il parroco don Michele Saddi - ma al contrario è Cristo che va verso chi soffre di più a causa di una guerra». Il pensiero è quindi rivolto alle popolazioni che attualmente provano una grande sofferenza a causa dei conflitti che imperversano nelle loro terre.