«Scempio nella pineta di Matzaccara» 

«Hanno devastato la nostra meravigliosa pineta. Chi può fermi i tagli indiscriminati degli alberi». È unanime e deciso il coro di no che si leva da San Giovanni Suergiu e dai centri vicini: si chiede lo stop immediato al taglio dei pini nella grandissima pineta Inps di Matzaccara, frazione dove gli abitanti hanno dato l’allarme durante una partecipatissima riunione.

L’allarme

«Sapevo che per la pineta era previsto un progetto a livello turistico, ma in questi anni non si è mai fatto nulla e ora assistiamo a uno scempio – sono le parole di Antonio Floris pensionato di Matzaccara che aggiunge – siamo a ridosso del polo industriale di Portovesme questa pineta, insieme alle altre della zona, rappresenta un polmone verde che crea ossigeno per il territorio, spero che la forestale fermi tutto il prima possibile». Tutto parte, infatti, da una serie di tagli autorizzati: «Sappiamo che il taglio è regolarizzato dalla forestale, ben venga se fatto per la pulizia e la salute della pineta – dice Marco Pascai, ex comandante della Guardia di finanza oggi in pensione – ma in questo caso, hanno tagliato una grossa parte della pineta nata 70 anni fa, lasciando i pini più deboli che con le piogge e il vento non tarderanno a cadere come già accaduto in passato». Dello stesso avviso Albano Salis, responsabile dell’associazione Marevivo invitata all'incontro «Sono rimasto perplesso per lo scempio che rappresenta un grosso danno per tutto il territorio – dice – saremo accanto al comitato che si sta formando per fermare l'abbattimento delle piante».

I controlli

Intanto l'Ispettorato di Iglesias del Corpo forestale fa sapere che, durante i controlli di propria competenza, è intervenuto col blocco dei lavori al fine di effettuare le necessarie verifiche. I rappresentanti del Corpo forestale saranno presenti all'incontro organizzato dall'amministrazione comunale e i cittadini per la prossima settimana: «Dopo la segnalazione da parte dei cittadini abbiamo interloquito con la Forestale – spiega la sindaca Elvira Usai – il taglio e la pulizia erano regolarmente autorizzati ma il lavoro non sarebbe stato effettuato rispettando le indicazioni di legge». Dura la reazione anche dal mondo del kitesurf che con la pineta ha un rapporto privilegiato: «Questo immenso polmone verde confina con il mare e oltre a dipingere un paesaggio incantevole, funge in parte da schermatura naturale alle industrie pesanti di Portoscuso – dice Giacomo Barberi, responsabile di una scuola locale di kite – è stato bello vedere come tutta la comunità si sia unita a tutela di questo angolo di paradiso.Continuare con il disboscamento e deturpare il territorio ancor più di quanto già sia stato fatto sarebbe un errore imperdonabile».