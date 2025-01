Scempio davanti alla Reggia, via libera ai pannelli 

Un colpo al cuore della Reggia più antica, una sentenza che rischia di sfregiare per sempre la millenaria Civiltà Nuragica della Sardegna. Il Consiglio di Stato pubblica la decisione più dura, con una premessa che sa di “mani legate”: i Giudici hanno l’obbligo di pronunciarsi applicando le leggi vigenti alla data di approvazione di quel progetto nefasto che punta a piazzare davanti al grande nuraghe una “graticola” di silicio di ben 24 ettari.

Paesaggio industriale

Una sentenza che sa di precedente, un rischio tsunami per il paesaggio identitario dell’Isola, trasformato di punto in bianco in un “paesaggio industriale”, annientando per sempre i tratti somatici di un’antica civiltà come quella nuragica. In questa contesa, i magistrati romani, erano chiamati ad accogliere o meno il ricorso del Comune di Barumini, coadiuvato nella difesa dalla Regione sarda. Da ribaltare c’era la sentenza del Tar Sardegna che aveva respinto il ricorso dell’amministrazione comunale della Marmilla contro il via libera del Ministero dell’Ambiente al « decreto del 27 marzo 2023, con il quale il direttore generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla “Ss Ele II Srl”, per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico dal nome “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 megawatt, di dimensioni complessive pari a circa 24 ettari ». Una spregiudicata distesa di pannelli da posizionare in località Guranu, in territorio di Tuili, a poche centinaia di metri dalla grande Reggia nuragica di Barumini, unico monumento sardo tra quelli elevati a Patrimonio dell’Umanità. Il Consiglio di Stato, però, non ha potuto che confermare il giudizio di primo grado del Tar Sardegna: ricorso respinto. La sentenza è la conferma di quanto aveva già sostenuto il Tribunale sardo: « la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto del momento storico in cui esso è emanato, salvi casi, che qui non rilevano, di atto adottato sulla base di una legge successiva retroattiva, di una legge dichiarata incostituzionale ovvero di un decreto-legge non convertito ». In sostanza: il Comune di Barumini e la Regione chiedevano di dichiarare illegittimo il via libera del Ministero dell’Ambiente a quella distesa di pannelli perché nel frattempo sarebbe intervenuta una procedura di vincolo per un altro nuraghe, quello di “Turriga”, questa volta a meno di trecento metri dai pannelli, distanza minima prevista dal Decreto Draghi. Una procedura di vincolo che, secondo i Giudici, però, è intervenuta solo dopo che il Ministero si era già preannunciato in senso positivo rispetto a quel progetto. Da qui il richiamo al “ tempus regit actum ”, ovvero “l'atto è regolato dalla legge vigente”. I Giudici della Corte più alta non si sono discostati da quel principio. La sentenza, però, nonostante la bocciatura del ricorso, lascia aperto uno spiraglio importante che gli stessi legali della Regione, l’Avvocato generale Mattia Pani e il collega Giovanni Parisi, e del Comune, Enrico Salone, avevano invocato nella difesa. La procedura di approvazione del progetto, infatti, non è conclusa: per poter iniziare i lavori serve l’Autorizzazione Unica della Regione. È in questo passaggio che viale Trento dovrà decidere: tener conto del sopraggiunto, questa volta in tempo utile, atto di tutela della Soprintendenza per il Nuraghe Turriga, oppure confermare il parere del Ministero dell’Ambiente.

Spiraglio

In questa direzione, però, non potrà non tener conto di quanto lo stesso Consiglio di Stato “suggerisce” nel “corpo” della sentenza: la bocciatura del ricorso, scrivono i Giudici, « non significa che in base al decreto di valutazione impatto ambientale la società abbia acquistato un diritto incondizionato a realizzare l’impianto di cui si tratta ». Sentenziano i togati: «significa soltanto, che delle sopravvenienze, e in particolare del decreto di vincolo in questione, si terrà conto nel corso del successivo procedimento di autorizzazione». L’ultima parola ora, dunque, passa alla Regione. Dovrà decidere: negare o autorizzare lo sfregio della Reggia di Barumini.

