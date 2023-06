Scempio a Piscinas: «È ora di dire basta» 

Ennesimo sfregio alle dune di Piscinas con tanto di foto che hanno fatto indignare molti sul web. La bravata, denunciata su Facebook dagli stessi automobilisti che erano alla guida dei tre fuoristrada, anima il dibattito politico. «Servono più controlli e una legge sul danno ambientale», dice il vice sindaco del Comune di Arbus Simone Murtas. «Resta da spiegare chi e come controlla. A metà giugno non sono stati ancora assunti gli agenti estivi», replica il consigliere di minoranza Agostino Pilia.

Il raid

«Avere un mezzo 4 x 4 ti consente di spingerti un po’ oltre il limite, raggiungendo luoghi incantati«: è il messaggio sui social, accompagnato dalle immagini dell’ultimo scempio. E questa volta gli autori sono italiani che dovrebbero conoscere i divieti di transito sulle dune e il danno arrecato. Ancora di più in questo caso. Prima di arrivare sulla spiaggia, infatti, hanno attraversato il fiume rosso, colorato dai veleni dell’ex miniera di Montevecchio, trasportando il terriccio inquinato con le ruote sulla sabbia, vantandosi poi sui social. Sulla questione interviene l’associazione ecologista Gruppo di Intervento Giuridico: «Piscinas – dice il presidente, Stefano Deliperi – è terra di nessuno. La presenza dei mezzi meccanizzati va combattuta in modo forte. Per fare un esempio, la targa dell’autoveicolo è la firma di chi si è divertito a scorrazzare sulla sabbia. C’è solo da rintracciarlo subito. Se straniero bloccare l’auto prima che lasci l’Isola. Che torni a casa a piedi. Se ci fanno avere le foto, possiamo occuparcene direttamente».

La politica

«Per certi versi – spiega Murtas – abbiamo le mani legate. Si tratta di un sito d’interesse comunitario, nessun intervento è permesso. I controlli non sono facili, anche per via della distanza dal centro abitato. Alcuni cafoni sono stati colti sul fatto e hanno pagato una multa di 200 euro. Non basta. Ultimamente le segnalazioni sono tante. Serve una legge che preveda il reato ambientale». Diversamente per l’opposizione. «In un anno – ricorda Pilia – abbiamo assistito solo a proclami, azioni concrete zero. Che fine ha fatto l’ecoparco Dune di Piscinas Montevecchio che dovrebbe avere la funzione di presidio? E la videosorveglianza? L’estate è iniziata e non c’è ancora il bando per gestire i parcheggi, sicuramente un servizio che aiuta a combattere il transito selvaggio. E il silenzio continua anche dopo che gli esperti hanno verificato che dalle dune stia affiorando la roccia».