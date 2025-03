Scelto l’Alter Nos, sarà Marzia Cilloccu 

Il suo era il nome più atteso. Già da alcune settimane i rumors di Palazzo Bacaredda la davano per favorita. E alla fine quando ieri pomeriggio il sindaco Massimo Zedda è entrato in Consiglio per annunciare il nome del nuovo Alter Nos, pochi si sono sorpresi: Marzia Cilloccu. Sarà dunque la vicepresidente del Consiglio, eletta nella lista di Orizzonte Comune, a indossare il Toson d’oro e la fascia tricolore e, dunque, a rappresentare, in un connubio ideale, l’autorità civile e quella religiosa in occasione della 369esima Festa di Sant’Efisio, il primo maggio. Sarà ancora una donna l’Alter Nos scelto da Massimo Zedda: dopo aver nominato la prima donna nel 2019 (Raffaella Lostia), il sindaco “battezza” il primo anno alla guida della città per la terza volta scegliendo ancora una donna (in mezzo Viviana Lantini, scelta nel 2022 dall’ex sindaco Paolo Truzzu). «Per me è un sogno», dice lei. Poche parole, davvero poche, pronunciate di getto per riassumere l’emozione: «Sono stracolma di emozione e grata al sindaco per questa opportunità, per me è una una gioia immensa poter rappresentare la mia città».

Il profilo

Imprenditrice, cinquantasei anni, il nuovo Alter Nos spiega che il Primo maggio ha da sempre un significato importantissimo per lei: «È una festa di tradizione, di devozione, di folklore che seguo fin da bambina». Un vero e proprio attaccamento a Sant’Efisio. «Per me è una passione che è crescita negli anni grazie a mio padre, mia madre, mio nonno. Una festa, una devozione immensa che fa comunità. Per una cagliaritana come me non esiste riconoscimento più bello di questo», dice ancora.

L’attesa

Giura che quest’anno sognava di poter indossare l’abito della mia città e poter seguire il Santo nella processione e nel Festa. Certo non immaginavo questo riconoscimento che, lo ripeto, per me è un sogno. Sant’Efisio è tutto, è una tradizione, è una speranza, è una promessa». Dopo Giovanni Ena, il dirigente comunale dell’ufficio Tributi scelto dall’ex sindaco Paolo Truzzu (un anno fa a fine mandato) per un fatto di sensibilità istituzionale, toccherà quindi alla vicepresidente di Palazzo Bacaredda intercedere tra i cittadini e il santo. «Questa investitura mi onora, mi rende felice. È tutto talmente grande e bello, sto vivendo sentimenti contrastanti, gioia e un po’ di preoccupazione». Dovrà cominciare a frequentare lezioni per andare a cavallo. «Non sono certo un esperta», sorride, «ma sono certa che imparerò presto». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA