Scelti i team Youth e Women di Luna Rossa 

L’avvicinamento prosegue. In attesa di presntare il nuovo scafo Ac75 che darà l’assalto alla 37ª Coppa America, la squadra di Luna Rossa Prada Pirelli ha definito i nomi che comporranno i team Youth e Women per le America’s Cup di categoria. Alla UniCredit Youth America’s Cup (17- 26 settembre) potranno essere schierati gli Under 25 Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Stefano Dezulian (trimmer) e Rocco Falcone (timoniere/trimmer), ma anche Marco Gradoni (timoniere), che è già membro della “prima squadra”. Possibili altri cambiamenti.

Per la Puig Women’s America’s Cup (5-13 ottobre) convocate Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Vittoria Marchesini (timoniera), Giovanna Micol (trimmer), Maria Giubilei (trimmer), Giulia Fava (trimmer) e Alice Linussi (trimmer). La selezione è avvenuta dopo mesi di training e di test effettuati nella base del team, durante specifiche sessioni di allenamento, a terra e in mare. Soddisdfatti lo skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena, il coordinatore del programma Youth & Women’s, Jacopo Plazzi e il coach Simone Salvà.

