Scelti i componenti, resta il nodo della presidenza  

Dopo mesi, si ufficializzano i componenti della commissione Antimafia scelti dai partiti e si indica il giorno della convocazione: martedì 23 marzo alle 13, anniversario della morte di Giovanni Falcone. Con l'elezione del presidente al primo punto dell'ordine del giorno, il che fa pensare che un accordo sul prescelto sia raggiunto.

Fratelli d'Italia assicura di non voler mollare sulla candidatura di Chiara Colosimo, la deputata che la trasmissione Report ha indicato come vicina a Luigi Ciavardini: è l'ex estremista nero dei Nar, condannato a trent’anni per la strage diBologna, a tredici per l'omicidio del poliziotto Francesco Evangelista e a dieci per quello del giudice Mario Amato. Un'indicazione contro la quale erano insorte le famiglie delle vittime di mafia: «Non votatela». La maggioranza, invece, è sicura che Colosimo il 23 maggio sarà eletta. «Si parla di un evento di tanti anni fa al quale avevano partecipato altri politici, c'erano tantissime persone, perché prendere di mira solo lei?», osservano esponenti di FdI.

Sempre nel centrodestra, si sostiene anche che «un accordo di massima sarebbe stato raggiunto con una parte delle opposizioni». Sul piatto della bilancia non ci sarebbe solo la presidenza della bicamerale Antimafia, ma anche quella di molte altre, tra cui gli Affari regionali, per il Federalismo fiscale, per Schengen e per il Femminicidio. E quindi il dialogo sarebbe più che mai aperto. Secondo voci, inoltre, sarebbero pronti a votare per Chiara Colosimo anche alcuni deputati del Movimento 5Stelle che avrebbero già ottenuto, grazie ai voti del centrodestra, l'elezione di Alfonso Bonafede al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e di Barbara Floridia ai vertici della Vigilanza Rai.

