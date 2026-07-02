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03 luglio 2026 alle 00:37

Scelti i capigruppo in Consiglio comunale 

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Non solo il presidente del Consiglio comunale, nella prima riunione di insediamento sono stati definiti tutti i ruoli e gli incarichi per l’attività politica e amministrativa del Municipio.

Compresi i rappresentanti dei vari gruppi consiliari, i capigruppo: Romina Angius (Polo Civico in Movimento), Barbara Cadoni (Patto Democratico per Quartu), Vincenzo Naitana (Movimento Civico), Stefano Secci (Verdi e Sinistra Ajò), Valeria Piras (Milia Sindaco Q), Christian Stevelli (Federalisti autonomisti liberal democratici), Mauro Carreras (Cittadini per Flumini e Quartu), Marina Del Zompo (Per Quartu). Per la minoranza: Francesco Caredda (Riformatori sardi), Michele Pisano (Fratelli d’Italia), Tonino Lobina (Sardegna al Centro 2OVenti), Sandro Lai (Forza Italia), Roberto Matta (Movimento turismo e progresso).

Oltre alla guida del parlamentino di via Porcu, il neo eletto Tonio Pani, nell’ufficio di presidenza c’è Barbara Cadoni, voluta dall’assemblea civica come vice presidente vicario, e Francesco Caredda, eletto vice presidente. Scelti anche i questori effettivi, Massimo Pau e Roberto Matta, e i due supplenti, Marina Del Zompo e Sandro Lai. Infine la commissione elettorale comunale, composta da Valeria Piras, Stefano Secci e Martino Sarritzu, supplenti Francesco Piludu, Cinzia Carta e Francesco Caredda.

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