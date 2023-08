Scelti i 33 azzurri per la World Cup  

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Kieran Crowley ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per i Mondiali 2023 in Francia a partire dall'8 settembre. Si tratta di 33 giocatori per una rosa composta da 19 avanti e 14 tra mediani e trequarti.

La Benetton Rugby, con sedici atleti selezionati, è la squadra maggiormente rappresentata, mentre sono ventiquattro gli azzurri alla loro prima edizione della Rugby World Cup in carriera: con una rosa dall'età media di 26 anni e mezzo, il giocatore anagraficamente più esperto è il pilone/tallonatore dei Leoni, Federico Zani, mentre l'estremo delle Zebre Parma, Lorenzo Pani, 21 anni compiuti lo scorso quattro luglio, poche settimane prima di debuttare in Nazionale contro la Scozia nel primo test-match delle Summer Nations Series, è l'atleta più giovane del gruppo azzurro che non presenta esordienti assoluti tra le proprie file.

«Non è stato semplice arrivare alla scelta dei 33 atleti convocati e», spiega il commissario tecnico Crowley, «tutti i giocatori che hanno partecipato alla preparazione hanno lavorato nel migliore dei modi. Quello di prendere delle decisioni è il nostro lavoro e la nostra responsabilità ed è quello che abbiamo fatto selezionando quella che riteniamo la migliore Italia possibile». Sabato ultimo test-match contro il Giappone a Treviso, debutto mondiale il 9 settembre alle 13 a Saint-Etienne contro la Namibia.

