Scelti i 12 azzurri per i Mondiali, domani il raduno  

Il ct azzurro, Gianmarco Pozzecco, ha scelto i 12 giocatori per i Mondiali di basket nelle Filippine, che prenderanno il via per l'Italia il 25 agosto alle 10 italiane, contro l'Angola a Manila. Ci sono due sardi: il play sassarese Marco Spissu e l’olbiese Gigi Datome, capitano, all’ultima esibizione prima di ritirarsi La lista comprende anche Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola. Gli esclusi sono, come previsto. Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae.

Test e girone

La Nazionale si radunerà a Roma domani per poi partire per l'Asia giovedì. Tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell'esordio al Mondiale: domenica alle 9 contro il Brasile e l’indomani alle 11.30 contro la Nuova Zelanda. Ai Mondiali, dopo l’Angola, nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno domenica 27 (ore 10) la Repubblica Dominicana e nella martedì 29 terza i padroni di casa delle Filippine alle 14. Gli orari sono quelli italiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA