«Scelte politiche appannaggio della Giunta» 

Primi sintomi d’indolenza nella maggioranza del Consiglio di Iglesias. Per i protagonisti è prematuro parlare di scricchiolii interni, ma l’uscita dal gruppo “Mauro Usai Sindaco” per aderire al Gruppo misto, ufficializzata da Federico Melis e Gianna Concu, mina alcune certezze.

Le contestazioni

Mentre Concu giustifica la decisione come «una questione di correttezza nei confronti dei miei elettori, perché occorre una maggiore partecipazione nelle decisioni da assumere», Melis scarta con fermezza che si tratti di una “piccola” crisi, tuttavia è convinto della scelta effettuata: «Fin dall’inizio del percorso c’è stata una mancanza di coinvolgimento. Le decisioni venivano sempre calate dall’alto e noi dovevamo votare a favore alzando la mano. Ma io non sono un semplice “alzabraccia”». Per Melis non c’è il rispetto dei ruoli: «Tutto viene deciso dalla Giunta - prosegue - il nostro ruolo è sminuito. Ricordino di non essere dei miracolati e che si trovano ad amministrare grazie ai consiglieri che li sostengono. Senza un nostro coinvolgimento all’operato amministrativo, non è scontato sostenerli in eterno. Ci sono commissioni riunite solo per l’elezione del presidente».

Il sindaco

Il primo cittadino Mauro Usai svela di aver appreso della decisione di Melis e Concu dal giornale: «Non ho ricevuto alcuna chiamata e la prima valutazione sul loro comportamento spetterà agli elettori che li hanno votati in una determinata lista, perché probabilmente se si fossero candidati con un’altra forza non sarebbero stati eletti». L’uscita dal gruppo dei due per Usai non è un tentativo di mettere in discussione la maggioranza e la linea di mandato del governo cittadino: «E se anche lo fosse - prosegue - non sarebbe niente di inedito rispetto a ciò che la politica ha fatto vedere negli ultimi 30 anni, ovvero i cambi di casacca». Non vuol sentir parlare di crepe all’interno della maggioranza, ma ammette: «Come inizio legislatura quanto accaduto non è proprio il massimo».

La minoranza

Il consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio, aveva denunciato in Aula i primi problemi: «Quanto accaduto è la logica conseguenza di un’amministrazione che decide nei tavoli della Giunta e che relega il Consiglio a mero certificatore delle scelte. - dichiara - Dopo soli 7 mesi anche i consiglieri di maggioranza cominciano a manifestare una giusta indolenza». Il capogruppo della Lista “Insieme” Simone Saiu puntualizza: «È noto che i malumori in maggioranza non siano dei soli consiglieri passati al Gruppo misto ed è altrettanto noto che al centro delle loro discussioni interne, vi siano anche le candidature alle Regionali. I loro equilibri interni sono cambiati, vedremo se ci saranno ripercussioni reali». Antonio Zedde (Nuova Iglesias) preferisce concentrarsi sulla propria linea politica: «Ovvero quella di ascoltare e risolvere le istanze dei cittadini, sperando che queste spaccature non portino rallentamenti all’azione del Consiglio».

