«Scelte assurde, a rischio il futuro dell’Arnas Brotzu» 

«A rischio c’è il futuro di un’Azienda di alta specializzazione, Dea di II livello, Trauma Center e Hub regionale pediatrico e dei Trapianti d’organo. Non è soltanto l’Oncologico che si sta mettendo in gioco con scelte inconcepibili, ma l’intero Arnas. Da tempo l’Azienda viene trascurata e sottofinanziata, pur dovendo rispondere alle richieste in termini di salute della popolazione di buona parte dell’Isola. Continuando così, trattandoci come se fossimo un ospedale “periferico”, in due anni – tanto, se va bene, dovrebbero durare i lavori al Businco – si distruggerà tutto. E se crolla il Brotzu, crolla l’intero sistema sanitario regionale». Luigi Mascia, primario di Chirurgia pediatrica e segretario del sindacato Cimo Fesmed, ribadisce che l’intersindacale dei dirigenti sanitari ha proclamato lo stato d’agitazione, in vista anche di uno sciopero, e si appella alla politica: «Ascoltate il nostro grido d’allarme prima che sia troppo tardi».

La manifestazione

Oggi alle 10 davanti all’ospedale ci sarà la manifestazione per protestare contro l’avvio dei lavori al Businco e il trasferimento di reparti e pazienti, promossa da Usb Sanità, che vedrà la partecipazione di molte sigle, associazioni e consiglieri regionali. Uniti per di “no” al trasloco, «una soluzione pasticciata, perché non si è voluta tenere in considerazione l’alternativa molto più valida della realizzazione di sale operatorie prefabbricate», ricorda il delegato aziendale Fesmed Gianluigi Luridiana, “no” alla sistemazione di vari reparti tutti assieme al settimo piano del San Michele, con in più una cronica carenza di organico, “no” «a un’organizzazione del lavoro indegna di un’Azienda di alta specializzazione», aggiunge Mascia, «proponendo guardie interdipartimentali nelle Chirurgie specialistiche, reperibilità dei Cardiologi dell’adulto per la Struttura complessa di Cardiologia pediatrica e, in generale, soluzioni improvvisate che abbasserebbero drasticamente la qualità dell’assistenza erogata al cittadino», “no” a una strada non condivisa, in quanto «non è stato attivato il confronto sindacale, obbligatorio secondo leggi e contratto di lavoro».

A questo proposito, la Direzione generale, pur sostenendo che «la riorganizzazione non rientra nella materia della contrattazione aziendale, essendo provvisoria, destinata a durare il tempo strettamente necessario a completare gli indifferibili lavori di ristrutturazione», ha convocato le delegazioni trattanti per domani a mezzogiorno, ricordando comunque che i lavori inizieranno sabato.

La mobilitazione

«Rischia di scaricarsi sui pazienti il piano proposto dalla direzione dell’Arnas», avverte la Fp Cgil di Cagliari. «La mobilitazione dei lavoratori andrà avanti», sottolinea il segretario Nicola Cabras, «abbiamo esplicitato tutti i problemi, ma ci siamo trovati davanti a un muro. I lavori di ristrutturazione vanno fatti ma in sicurezza, e senza incidere su un sistema sanitario già in sofferenza. Hanno perso tempo senza costruire un percorso rassicurante per pazienti e operatori, è davvero inconcepibile che non si ascolti il parere dei professionisti che operano in quelle sale operatorie e in quei reparti, e si proceda ottusamente nel portare avanti proposte non condivise».

La maggioranza

Anche i consiglieri regionali del gruppo Pd prendono una posizione ufficiale. «Tutto sta avvenendo senza un progetto condiviso con il personale sanitario e senza un piano organizzativo chiaro, generando preoccupazioni per la continuità e la qualità delle cure offerte ai pazienti oncologici», scrivono in una nota unitaria. «I vertici aziendali dovrebbero spiegare come intendono garantire gli interventi per i pazienti oncologici nel Blocco 3 del San Michele, considerando che non si riescono a garantire neppure gli interventi programmati nello stesso presidio. Gli operatori del Businco hanno proposto soluzioni alternative, come l'installazione di sale operatorie modulari prefabbricate, ma queste non sono state né acquistate né esiste alcun preventivo o risorse stanziate per la loro realizzazione. A ottobre 2024 i vertici della Direzione del Brotzu sono stati convocati in audizione presso la Commissione Sanità, e tutte le preoccupazioni emerse erano state trasmesse poi all’assessorato. Ora, si auspica che i vertici aziendali rivedano le proprie decisioni riguardo al trasferimento delle Chirurgie, e valutino soluzioni alternative pergarantire cure certe ai cittadini sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA