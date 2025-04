«Scelta populista, purtroppo la città  non sarà più pulita» 

Il dibattito è già aperto. E quando martedì approderà in aula, c’è da scommettere che sarà infuocato. Da una parte l’amministrazione che annuncia una riduzione della Tari, dall’altra le minoranze che vogliono vederci chiaro. «Il primo dato è che il costo complessivo della Tari», il Pef, «cresce rispetto al bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre», premette Giuseppe Farris, CiviCa 2024. La riduzione gira attorno al «contributo di 9 milioni per 3 anni della Regione. E visto che si danno quelle risorse perché Cagliari offre un servizio superiore a quello che occorre per i suoi contribuenti, mi sarei aspettato che queste somme venissero, almeno in parte, dedicate alla tutela di un maggior decoro e pulizia della città. Invece l’amministrazione decide di utilizzarle per le utenze domestiche, una scelta populista. Col risultato», dice ancora Farris, «che non avremo un servizio migliore, né una città più pulita. Visto che l’evasione Tari pesa per 12 milioni, perché non utilizzare parte di quei fondi regionali per recuperare parte di quel gettito? Con la scelta dell’amministrazione, chi non pagava prima continuerà a non farlo adesso». Chiosa Roberto Mura, Alleanza Sardegna: «È positivo l’abbassamento della Tari ma bisogna dire la verità ai cittadini: non si sta diminuendo il costo del servizio». ( ma. mad. )

