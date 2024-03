Scelta l’immagine simbolo per la “Setmana Santa” 

Scelta l’immagine simbolo della “Setmana Santa”, il disegno che rappresenterà i riti per il 2024. È “Amor et Passio Domini” di Adriana Caria, della classe quinta del Liceo Artistico. Per l’esecuzione del suo elaborato fotografico la studentessa si è ispirata al ciclo di affreschi della Cappella Scrovegni di Padova, opera di Giotto e alla tela di Jacopo Robusti detto il Tintoretto “Lavanda dei piedi”, custodita al Museo del Prado di Madrid. «Fede, cultura, tradizione e turismo. I riti costituiscono il momento dell’anno in cui la comunità si riappropria delle sue radici. Un momento religioso e intimo, ma anche un evento dal richiamo turistico», sottolineano il sindaco Conoci e l'assessore alla Cultura Cocco.(c.fi.)

