Scelta della facoltà, via all’orientamento 

Tre giorni fitti d’incontri organizzati dall’Università con studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori per aiutarli nella difficile scelta della facoltà in cui proseguire gli studi dopo il diploma.

È tutto pronto per le Giornate dell’Orientamento 2024 che si svolgeranno da oggi fino a giovedì 29 febbraio nella Cittadella Universitaria di Monserrato.

Gli appuntamenti di oggi

Dalle 10 alle 11, saranno disponibili, per le interviste, diverse figure istituzionali dell’Ateneo. Oggi l’appuntamento per gli studenti è col Prorettore alla didattica e università diffusa Ignazio Putzu, la Prorettrice all'orientamento e Alumni Valentina Onnis, la Direttrice CAL - progetto lingua inglese, Olga Denti, la Delegata parità di genere, Ester Cois. E ancora: per la facoltà di Scienze Paolo Ruggerone, per Medicina Alberto Cauli, per Scienze economiche, giuridiche e politiche Nicola Tedesco.

Le altre giornate

Domani invece alla Cittadella ci saranno il Rettore Francesco Mola, il Rettore vicario, Gianni Fenu e il Direttore generale, Aldo Urru.Ultimo appuntamento giovedì con la Prorettrice internazionalizzazione, Alessandra Carucci, la Delegata in materia di integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, Donatella Petretto, con Silvia Vinci (Servizi per l'inclusione e l'apprendimento - SIA). Per la facoltà di Biologia e Farmacia ci sarà Elio Acquas, per Studi umanistici Roberto Puggioni e per Ingegneria e Architettura, Daniele Cocco.

