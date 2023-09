Scelta dei leader, si allungano i tempi in entrambi i poli 

La domanda è scontata (chi saranno i candidati alla presidenza della Regione?), ma una risposta facile non c’è. E non ci sarà ancora per un po’. Benché le elezioni siano sempre più vicine, dato che i cinque anni dalla tornata precedente scadono a febbraio, i due grandi poli continuano a prendere tempo per sciogliere il nodo principale in vista della campagna elettorale. Il centrodestra avrebbe la soluzione più comoda, visto che è suo il governatore uscente, ma non è sicuro di riproporre Christian Solinas; dall’altro lato due mesi di “tavoli” collegiali non hanno fatto fare molti progressi alla ricerca della migliore leadership.

Il campo largo

In realtà negli ultimi giorni le novità importanti si sono registrate soprattutto nel cosiddetto campo largo, l’alleanza tra il centrosinistra tradizionale, il Movimento 5Stelle e varie altre sigle e associazioni di espressione civica o di area indipendentista. La recente riunione a Roma dei principali esponenti sardi del M5S, alla presenza del leader nazionale Giuseppe Conte, ha di fatto sancito la convergenza sul nome di Alessandra Todde come proposta dei pentastellati alla coalizione tutta. Senonché, è presto per dare per scontata la corsa dell’ex viceministra verso Villa Devoto.

Tanto per cominciare, quel nome non è stato ancora comunicato ufficialmente agli alleati. Niente di strano: il vertice di due giorni fa a Cagliari era dedicato al programma elettorale, quindi non era l’occasione giusta. I vari protagonisti del tavolo si ritroveranno nei prossimi giorni, ma sempre per lavorare sulle proposte per il futuro della Sardegna. Nessuno dubita che i Cinquestelle punteranno su Todde, ma probabilmente loro stessi sanno che serve prudenza per non bruciare la loro vicepresidente nazionale.

Di per sé, che il M5S possa esprimere in Sardegna il candidato o la candidata è considerato da tutti una delle possibili soluzioni del rebus. Ma la scelta del partito di Conte di giocare tutte le sue carte su una sola ipotesi, e al tempo stesso di dire no alle primarie, implica la necessità di trovare una condivisione molto ampia su quell’ipotesi. Altrimenti suonerebbe come un’imposizione. E già alcune sigle avrebbero espresso perplessità. Quindi servirà tempo per superarle.

A meno che invece non ritorni in campo proprio il metodo delle primarie, invocato da alcune forze minori ma caro anche al Pd. È comunque confermata l’idea di sottoporre i papabili a un sondaggio. Tutti aspetti che il senatore M5S Ettore Licheri sembrava avere ben presenti, quando venerdì, a margine del tavolo collegiale, sottolineava che la priorità è l’unità dell’alleanza.

È d’accordo su questo punto il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus: «Il candidato o la candidata dovrà essere in grado di tenere unita la coalizione, e possibilmente portare un valore aggiunto in termini di consenso. Inoltre, dovrebbe possedere già una valida competenza politica e amministrativa». In attesa di scegliere il condottiero, prosegue Agus, è però altrettanto importante stabilire il programma: «Le precedenti Giunte di centrosinistra hanno avuto problemi proprio per le divergenze sulle cose da fare. Definire adesso alcuni punti chiave ci risparmierà difficoltà future».

Il centrodestra

Nell’attuale maggioranza, la presenza di Christian Solinas oggi al raduno leghista di Pontida (è un ritorno, non un debutto) avrà l’indubbio effetto di sottolineare la solidità dell’asse con Matteo Salvini. E questa potrebbe essere una carta importante, per il governatore, da giocare per la ricandidatura alle Regionali. Il principale ostacolo per il Solinas-bis, com’è noto, è la possibilità che Fratelli d’Italia, che attualmente detiene la golden share della coalizione, voglia indicare il nuovo leader.

Intanto si registrano però ulteriori manovreal centro, con l’Udc che – a livello nazionale, in una riunione con i segretari regionali – ha aperto alla creazione di rapporti con i movimenti civici territoriali. In Sardegna questo potrebbe tradursi in un avvicinamento del partito che fu di Giorgio Oppi all’operazione avviata dai consiglieri regionali Antonello Peru e Stefano Tunis con Sardegna al centro 20Venti: vale a dire l’aggregazione, all’interno del centrodestra, di un pilastro centrista più consistente, non più vaso di coccio tra FdI, Lega e FI, ma capace di far pesare la propria voce.

