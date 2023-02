«Scegliete il medico e vi cureremo» 

Il problema delle persone senza medico di base è diffuso. Sono troppi i pazienti ancora in carico ai professionisti ormai in pensione, che quindi si rivolgono a chi è rimasto per visite, ricette e impegnative: 345 ancora in carico ad Antonio Deidda, pensionato lo scorso novembre, 148 con Efisio Meloni, 43 con Maria Laura Aru, 49 con Salvatore Curridori, 42 con Maria Giulia Saiu, 80 con Giuseppe Sedda e 1 con Filippo Farci.

«Nonostante gli sforzi per informare i nostri concittadini della possibilità di scelta, tutt’ora ci sono 688 persone senza il medico di base», si rammarica Salvatore Erbì, che come altri suoi colleghi ha dato la sua disponibilità per garantire a tutti il servizio e ad oggi ha quasi raggiunto il nuovo massimale, con 1.775 assistiti.

Lo avevano annunciato già all’inizio dell’anno: i medici di famiglia a Villacidro sono pronti ad accettare nuovi pazienti, accogliendo la direttiva Asl che permette di aumentare i massimali da 1.500 fino a 1.800 assistiti. Oggi lanciano un appello ai villacidresi: «Scegliete il vostro medico di base, non abusate della nostra disponibilità», dicono.

I numeri

Il punto

«Risulta sempre più complicato occuparsi sia dei nostri pazienti, che di persone che non sono registrate all’anagrafe sanitaria e non hanno più medico di famiglia. Cerchiamo di dare precedenza a esenzioni e certificati di infortunio ma spesso il sistema informatico si blocca, quando la persona è sprovvista di medico di base», racconta Gianfranco Steri, operativo come il collega presso la Casa della Salute in via Guido Rossa. «Ora le possibilità di scegliere il medico di fiducia ci sono, per questo speriamo che questo nuovo invito alla responsabilità venga raccolto dai cittadini. Sovraccaricare di lavoro i medici che si rendono disponibili non è corretto, per questo stiamo iniziando a far pagare le visite alle persone che vengono in ambulatorio ma non sono a nostro carico e non hanno ancora effettuato il cambio del medico», concludono gli specialisti.

La procedura

Sono sei i medici attualmente disponibili a Villacidro ad accogliere nuovi assistiti: Maria Grazia Billai, Salvatore Erbì, Maria Agnese Giorri, Fabio Mocci, Anna Rita Pittau e Gianfranco Steri. Attenzione, la scelta del medico di base tramite il sistema sanitario regionale TS-CSN può essere utilizzata solo per nuove registrazioni di scelta medico o pediatra. La Asl Medio Campidano precisa che la procedura unica da utilizzare per il cambio del proprio medico o medico in deroga è via e-mail (non pec). I passaggi sono ben spiegati sul sito www.aslsanluri.it, seguendo il menu per la “Richiesta di scelta e revoca del medico di base”.

La richiesta

«Per quanto riguarda Villacidro è sufficiente scaricare il modulo online presente sulla pagina, compilarlo e inoltrarlo in formato pdf all’indirizzo e-mail anagrafe.villacidro@aslmediocampidano.it indicando nell'oggetto della mail nome, cognome e codice fiscale del richiedente. Questo passaggio è fondamentale perché le richieste senza oggetto non vengono gestite – indicano dagli uffici Asl –. Seguendo correttamente questa procedura gli uffici lavorano le pratiche velocemente, entro 3 giorni si riceve via e-mail il certificato di scelta del medico».

