Scegliere un libro? C’è la app della biblioteca 

Da oggi per i lettori e le lettrici del sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, con sede ad Isili, arriva un aiuto per scegliere comodamente da casa quale libro è il più adatto per le proprie letture. È sufficiente scaricare una app chiamata “Ready”, curata dallo staff di Xanadù, pensata soprattutto per i lettori più giovani che preferiscono avere tutto a portata di un click. Entrando nella app è come si si avesse a disposizione uno scaffale virtuale in cui ogni libro è raccontato in poche parole; ci sono inoltre approfondimenti su chi l’ha scritto, audio, video, parti del testo e soprattutto collegamenti ad altre storie simili tra romanzi, graphic novel, film, saggi e biografie.

Il passo successivo da compiere, dopo aver scelto il titolo più adatto fra i tanti dello scaffale virtuale, è quello di prenotarlo in una delle biblioteche facenti parte del sistema e dunque quella più vicina a casa. Ma questa non è la sola opportunità offerta da questo servizio. Infatti è possibile anche scaricare l’e-book dalla biblioteca digitale Mlol. Seppure il sistema ha voluto integrare i propri servizi attraverso una app, j bibliotecari resteranno a disposizione di quei lettori che preferiscono frugare tra gli scaffali e sfogliare i libri per trovare quello giusto.

