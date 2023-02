«Scegli il tuo cane da adottare» 

«Una volta istituito l'ufficio Benessere animale a dicembre», sottolinea l’assessora al Benessere Animale, Paola Piroddi, «abbiamo attivato gli incentivi non economici per favorire l'adozione e il censimento delle colonie feline. Le famiglie che adottano potranno usufruire dei vantaggi previsti e ciò è ora più facile grazie alle schede. Per quanto riguarda i gatti, è stato predisposto un modulo, sempre sul sito del Comune, per avere un censimento di quelli presenti in città e informazioni sulla gestione da parte dei cittadini che li seguono e che ora possono registrarli come colonie feline. Grazie al sindaco e alla maggioranza, coesa nel portare avanti queste iniziative, e al settore Polizia Locale, nel quale è incardinato l'ufficio, guidato dal comandante Zurru che in soli due mesi ci sta consentendo di raggiungere questi grandi risultati». Un altro obiettivo di mandato raggiunto, dice il sindaco Tomaso Locci: «Si va verso una sensibilità maggiore per le adozioni e gli animali».

Una volta scelto il randagio, si può avere diritto agli incentivi predisposti d'accordo col rifugio: forniture di cure veterinarie e cibo. Basta scaricare il modulo redatto dalla Polizia locale nella sezione Benessere animale del sito comunale. «Il gestore del canile si impegna a garantire l'assistenza veterinaria, l'addestramento e alimentazione del cane adottato, per un anno o due a seconda dell'età», spiega il comandante Massimiliano Zurru. «Ciò permetterà all'amministrazione di abbattere i costi di mantenimento mensile dei cani del 50% rispetto a quanto dovuto al gestore per cura e custodia in struttura».

Da ieri è più facile adottare un cane. Sul sito del Comune, infatti, è stata aggiunta la sezione “Benessere animale”: da qui si può consultare il database con le schede dei randagi recuperati a Monserrato e ospiti del rifugio Shardana di Selargius. Si tratta di vere e proprie schede con foto, nome, razza, sesso, data di nascita e ingresso al canile, e numero di microchip. Per consultarle basta cliccare sul link apposito, che indirizza alla pagina di Shardana sui cani portati da Monserrato.

L’aiuto

Il piano

«Una volta istituito l'ufficio Benessere animale a dicembre», sottolinea l’assessora al Benessere Animale, Paola Piroddi, «abbiamo attivato gli incentivi non economici per favorire l'adozione e il censimento delle colonie feline. Le famiglie che adottano potranno usufruire dei vantaggi previsti e ciò è ora più facile grazie alle schede. Per quanto riguarda i gatti, è stato predisposto un modulo, sempre sul sito del Comune, per avere un censimento di quelli presenti in città e informazioni sulla gestione da parte dei cittadini che li seguono e che ora possono registrarli come colonie feline. Grazie al sindaco e alla maggioranza, coesa nel portare avanti queste iniziative, e al settore Polizia Locale, nel quale è incardinato l'ufficio, guidato dal comandante Zurru che in soli due mesi ci sta consentendo di raggiungere questi grandi risultati». Un altro obiettivo di mandato raggiunto, dice il sindaco Tomaso Locci: «Si va verso una sensibilità maggiore per le adozioni e gli animali».

Le informazioni

Nella nuova sezione del sito del Comune ci sono tutte le informazioni relative all'Ufficio Benessere Animale, i contatti, la normativa di riferimento e i procedimenti in atto. Gli incentivi alle adozioni e le schede dei cani randagi, non erano ancora presenti come servizi a Monserrato. Soddisfazione da parte dell’associazione animalista L.e.i.d.a.a. Sardegna (Lega italiana difesa animali e ambiente): «Tempo fa ho incontrato la Polizia locale e l’assessora Piroddi e ho chiesto che venisse istituito l’Ufficio Benessere animale, senza il quale non si sarebbero potute promuovere queste iniziative né formare l'omonima Commissione consiliare», dice la presidente Anna Rita Salaris. «Monserrato ci ha ascoltato e ora speriamo di vedere presto dei risultati».

