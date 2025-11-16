Scavi per un pozzo: irrigazione autonoma per lo stadio Zoboli 

Per lo stadio “Zoboli”, conclusa la prima parte di lavori, si aprono ora scenari ancora più interessanti: la perforazione di un pozzo e il ripristino dei quattro tralicci-faro spenti da oltre dieci anni. Si tratta della seconda fase di interventi che il Comune di Carbonia sta per varare affinché lo storico impianto sorto nel 1940 assuma la piena funzionalità e riassapori i fasti di un tempo. In cassa ci sono circa 160 mila euro derivanti da fondi in parte regionali, in parte statali.

Piccolo passo indietro: fra la primavera e l’estate scorse è stata installata la nuova tettoia della tribuna principale, sono stati adeguati gli spogliatoi ed è stato posato il nuovo manto erboso sia nel campo principale che nel retro porta nord. Lavori che hanno comportato disagi: soltanto lo scorso 9 novembre il Carbonia calcio è tornato in possesso dello stadio.

Si prospetta adesso la seconda fase, che non comporterà l’allontanamento della squadra dall’impianto: «Abbiamo affidato a un’impresa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – il compito di perforare un pozzo da cui attingere l’acqua per il nuovo manto erboso. Questo ci permetterà notevoli risparmi economici. Inoltre è in corso la verifica della stabilità delle quattro grandi torri: un passo preliminare all’installazione dei nuovi impianti di illuminazione che consentiranno di usare lo stadio anche di notte».

Da molti anni, a parte la flebile luce garantita da un solo faretto che illumina una porzione molto limitata dello stadio, allo Zoboli l’attività sportiva notturna è impossibile: d'inverno gli allenamenti si interrompono alle 17.

